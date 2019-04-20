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TTK'nin kömür üretimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

Kuruma ait maden ocaklarında bu yılın ocak-şubat döneminde 110 bin 275 ton kömür üretildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocaklarında bu yılın ocak-şubat döneminde 110 bin 275 ton kömür üretimi gerçekleştirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kozlu, Armutçuk, Karadon, Amasra ve Üzülmez müessese müdürlüklerinin işlettiği maden ocaklarında üretilen kömür, geçen yılın ocak-şubat dönemine kıyasla 24 bin 532 ton azaldı.

Şubat ayında üretilen kömür ise geçen yılın aynı ayına göre 9 bin 339 ton azaldı.

Kurumun 2018 ve 2019 ocak-şubat dönemi üretim rakamları şöyle:

Aylar 2018 Kömür Üretimi (ton) 2019 Kömür Üretimi (ton) Ocak 72.155 56.962 Şubat 62.652 53.313 Toplam 134.807 110.275

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Anahtar Kelimeler:
kömür üretimi Maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak

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