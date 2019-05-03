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"TTK'nin norm kadroları tamamlanmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: - "Mutlaka yerli üretimimizi, patentlerini aldığımız ürünlerin üretimini artırmalıyız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı harekete geçerek Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) yer üstü işçi sayılarını artırmalı, norm kadroları tamamlamalı"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yerli ve patentleri alınan ürünlerin üretiminin artırılması gerektiğini belirterek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı harekete geçerek Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) yer üstü işçi sayılarını artırmalı, norm kadroları tamamlamalı." dedi.

Yavuzyılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TTK'nin istihdam politikalarına yönelik eleştiri ve değerlendirmelerinde bulundu.

TTK'nin Türkiye sanayisinin lokomotifi olduğunu ancak verimliliğinin artırılmasının ancak daha fazla istihdamla mümkün olabileceğine işaret eden Yavuzyılmaz, TTK'nin merkez atölyelerinde üretilebilen "ateks" ürünler sayesinde bu kategoride ithal ürün bağımlılığının azaltıldığını ve 17 milyon liranın üzerinde bir kazanç sağlandığını anlattı.

TTK'nin yer üstü işçi istihdamında norm kadrolarını tamamlamadığını; bu durumun ateks malzemeler gibi katma değerli ürünlerin üretilememesine neden olabileceğine dikkati çeken Yavuzyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ürünlerin üretildiği atölyede personel yetersizliği nedeniyle üretim yapılamaz hale gelecek. İşçilerin bir kısmı emekli olacak çünkü TTK'de Toplu İş Sözleşmesi nedeniyle iş barışı bozulmuş durumda. Aynı tezgahta çalışan işçiler farklı ücret alıyor. Bu, onur kırıcı bir durum. Milletvekilleri arasında böyle bir maaş farkı olsaydı, Meclis'te yer yerinden oynamıştı. Bu onur kırıcı muameleyle karşı karşıya kalan personeldir ateks sertifikalı ürünleri üretenler. Bu nedenle Kurum ile yollarını ayıracaklar. Mutlaka yerli ve patentlerini aldığımız ürünlerin üretimini artırmalıyız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı harekete geçerek TTK'de yer üstü işçi sayılarını artırmalı, norm kadroları tamamlamalı."

Yavuzyılmaz, 2-3 Mart'ta gerçekleştirilen TTK'ye kura ile işçi alımının, müesseselerin bulunduğu ilçelere kontenjan ayrılarak yapılmadığını ileri sürerek, "Zonguldak'ta madencilik kültürünü küçük yaşlardan itibaren almış gençlerimiz maalesef TTK çalışanı olamadılar. Bu kura sonrasında değerlendirmelerimizi Valiliğe ve Bakanlığa ilettik. Soru önergesi de verdik. 500 işçi alımı yapılacak 2019 yılında. Bu alımın, müesseselerin bulunduğu ilçelere yeterli kontenjanlar tanınarak yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "İşe alım rakamları samimi değil"

Zonguldak'ta birçok ailede maden şehidi bulunduğuna değinen Yavuzyılmaz, 2003 yılından sonraki dönemde maden şehitlerinin aile fertlerine kamuda iş imkanı tanındığını ancak daha önceki dönemde şehit olanların yakınlarına bu hakkın verilmediğini söyledi. Yavuzyılmaz, bu hakkın bütün maden şehitlerinin ailelerine tanınmasını istedi.

Maden şehitlerinin yakınlarının işçi olarak alınmaları konusunda verilen sözlerin tutulmasını talep eden Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

"TTK'den gelen resmi rakamı söylüyorum: '31.12.2019 tarihi itibarıyla Kurumumuzun yer üstü işçiliklerinde 107, yer altı işçiliklerinde ise 1233 olmak üzere toplam 1340 işçimiz emekli olmaya hak kazanacaktır.' Yani 23 Mayıstaki kurada alınacak 500 işçi bir tarafa, diğer tarafta emekli olacak 1340 TTK işçisi var. İşe alım rakamları samimi değildir. Kurumdaki verimliliğin artırılması için, özellikle müesseselerin bulunduğu ilçeler ağırlıklı olmak üzere, ruhsatsız maden ocaklarındaki kayıt dışı istihdamın bir an önce TTK'de çalışır yani kayıt içi hale getirilmelidir."

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz TTK türkiye taş kömürü Zonguldak

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