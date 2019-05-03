"TTK'nin norm kadroları tamamlanmalı"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yerli ve patentleri alınan ürünlerin üretiminin artırılması gerektiğini belirterek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı harekete geçerek Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) yer üstü işçi sayılarını artırmalı, norm kadroları tamamlamalı." dedi.

Yavuzyılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TTK'nin istihdam politikalarına yönelik eleştiri ve değerlendirmelerinde bulundu.

TTK'nin Türkiye sanayisinin lokomotifi olduğunu ancak verimliliğinin artırılmasının ancak daha fazla istihdamla mümkün olabileceğine işaret eden Yavuzyılmaz, TTK'nin merkez atölyelerinde üretilebilen "ateks" ürünler sayesinde bu kategoride ithal ürün bağımlılığının azaltıldığını ve 17 milyon liranın üzerinde bir kazanç sağlandığını anlattı.

TTK'nin yer üstü işçi istihdamında norm kadrolarını tamamlamadığını; bu durumun ateks malzemeler gibi katma değerli ürünlerin üretilememesine neden olabileceğine dikkati çeken Yavuzyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ürünlerin üretildiği atölyede personel yetersizliği nedeniyle üretim yapılamaz hale gelecek. İşçilerin bir kısmı emekli olacak çünkü TTK'de Toplu İş Sözleşmesi nedeniyle iş barışı bozulmuş durumda. Aynı tezgahta çalışan işçiler farklı ücret alıyor. Bu, onur kırıcı bir durum. Milletvekilleri arasında böyle bir maaş farkı olsaydı, Meclis'te yer yerinden oynamıştı. Bu onur kırıcı muameleyle karşı karşıya kalan personeldir ateks sertifikalı ürünleri üretenler. Bu nedenle Kurum ile yollarını ayıracaklar. Mutlaka yerli ve patentlerini aldığımız ürünlerin üretimini artırmalıyız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı harekete geçerek TTK'de yer üstü işçi sayılarını artırmalı, norm kadroları tamamlamalı."