HABER
  4. TTK’ya 53 eski hükümlü işçi alımı başvuruları başladı

TTK’ya 53 eski hükümlü işçi alımı başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:50 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait müesseselerde 53 eski hükümlü alımı için başvurular Çalışma ve İŞKUR Müdürlüğü’ne bugün itibariyle başladı.

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait müesseselerde 53 eski hükümlü alımı için başvurular Çalışma ve İŞKUR Müdürlüğü’ne bugün itibariyle başladı. Başvurular 24 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Kura çekimi ise noter huzurunda 15 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışmak üzere 20-24 Ocak 2020 tarihleri arasında, kalorifer ateşçiliği, şoför, aşçı, demir yolu işçiliği ve yıkama makinesi operatörlüğü branşlarında toplam 53 eski hükümlü işçi alımı için başvurular başladı. Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu yaptığı açıklamada, kuranın 15 Şubatta noter huzurunda gerçekleştirileceğini belirterek şöyle dedi:
"Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bugün için eski hükümlü ile ilgili 53 kişi alınacak bugün başvurularımız başladı. 20 Ocak ve 24 Ocak arası başvurular gece saat 12’ye kadar yapılabilecek. Yalnız 24 Ocak günü saat 5’e kadar il müdürlüğümüze ve hizmet merkezimize başvurular olacak. Onun dışında gece saat 12’ye kadar ALO 170 ve internet kanalı üzerinden başvurular devam edebilecek. Benim burada üzerinde durmam gereken husus şu il müdürlüğümüze ve hizmet merkezimize yapılan başvurularda hükümlü arkadaşlarımın mutlaka belgelerinin hazır olması gerekiyor biz bunları kontrollü olarak alacağız. Bilindiği gibi şoförlük sanatında 23 kişi alınacak bununla ilgili 1997 yılından önce eğer ehliyetini almışsa E sınıfı daha sonra almışsa C, E, D veya D, E, C sınıfı ehliyetlerin olması lazım. Aşçılık sanatında başvuracak olan adaylarımızın da belgesinde olması gerekiyor yine meydan ve çevre işçiliğine başvuracak adaylarımızın da ateşçi belgelerin olması gerekiyor. Sadece iki husus da demir yolu işçi sanatında ve lavabo işçiliğinde herhangi bir belge aramıyoruz. ilkokul mezunu olması ve diğer şartları taşıması lazım. Burada yaş konusu da çok önemli 18 ile 44 yaş arası olan kişiler başvuru yapabilecek. Noter kurası 15 Şubat 2020 tarihinde, noter huzurunda birebir çekilecek yani 53 kişi alınacaksa 53 kişi noter kurasından çıkacak yine Türkiye taş kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü sayı kadar da yedek çekilecek. Ben şunu duyurmak istiyorum kesinlikle ve kesinlikle hiç kimse işe torpille alınmayacak. Başka türlü şeyler olacak gibi herhangi bir kuşkuya kapılmasın ben eski hükümlü arkadaşlarımızın orada bulunmalarını noter kuralarına birebir iştirak etmelerini ve her bir çekilişi gözleriyle görmelerini istiyorum. Kimler noter çekilişinden çıkarsa işe onlar başlayacak. Tabii ki şartlara uygun olursa yaş şartı vesaire bunlar gözden kaçmış olabilir. Neden olabilir çünkü biz kurumumuza kaydımızı yaparken sistem kabul etmez. Biz de bunu kontrol edeceğiz. Ama internetten ALO 170 den başvuru yapan arkadaşlarımız da beyan esasına göre başvuru olabileceği için bazı kriterlere uygun hareket etmiş olmayabilirler. O nedenle bu konuda çok dikkatli olsunlar boşu boşuna kuradan çıksalar dahi belgeler alınırken elenme durumları var. Ben bütün eski hükümlü arkadaşlarıma bu konuda şans diliyorum İnşallah ihtiyacı olan arkadaşlarıma çıkar diyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Mucize kurtuluş! Otomobili ile 100 metreden uçtuMucize kurtuluş! Otomobili ile 100 metreden uçtu
İş makinesiyle kaçak kazıya 2 tutuklamaİş makinesiyle kaçak kazıya 2 tutuklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ünlü oyuncu Jet Sosyete'de! Gülse Birsel duyurdu

Ünlü oyuncu Jet Sosyete'de! Gülse Birsel duyurdu

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobille 100 metreden kanyona uçtu

Mucize kurtuluş! Otomobili ile 100 metreden uçtu

Bit pazarında haraç kestiler, vermeyene işkence yapıp video çektiler

Haraç kesip, vermeyene işkence yaptılar

Fırında korkunç olay! Asansöre başı sıkıştı

Fırında korkunç olay! Asansöre başı sıkıştı

İstanbul merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda yeni gelişme! 59 kişi tutuklandı

'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda yeni gelişme!

'Kötü enerjileri temizleme' vaadiyle 6 bin dolarını aldı: Öz ağabeyinin tecavüzüne uğradığını anlattı...

'Kötü enerjileri temizleme' vaadiyle 6 bin dolarını aldı!

Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüyle ilgili yeni gelişme! Mühür 67 gün sonra söküldü

Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüyle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.