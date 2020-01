TTK’ya 53 eski hükümlü işçi alımı başvuruları başladı

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait müesseselerde 53 eski hükümlü alımı için başvurular Çalışma ve İŞKUR Müdürlüğü’ne bugün itibariyle başladı. Başvurular 24 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Kura çekimi ise noter huzurunda 15 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışmak üzere 20-24 Ocak 2020 tarihleri arasında, kalorifer ateşçiliği, şoför, aşçı, demir yolu işçiliği ve yıkama makinesi operatörlüğü branşlarında toplam 53 eski hükümlü işçi alımı için başvurular başladı. Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu yaptığı açıklamada, kuranın 15 Şubatta noter huzurunda gerçekleştirileceğini belirterek şöyle dedi:

"Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bugün için eski hükümlü ile ilgili 53 kişi alınacak bugün başvurularımız başladı. 20 Ocak ve 24 Ocak arası başvurular gece saat 12’ye kadar yapılabilecek. Yalnız 24 Ocak günü saat 5’e kadar il müdürlüğümüze ve hizmet merkezimize başvurular olacak. Onun dışında gece saat 12’ye kadar ALO 170 ve internet kanalı üzerinden başvurular devam edebilecek. Benim burada üzerinde durmam gereken husus şu il müdürlüğümüze ve hizmet merkezimize yapılan başvurularda hükümlü arkadaşlarımın mutlaka belgelerinin hazır olması gerekiyor biz bunları kontrollü olarak alacağız. Bilindiği gibi şoförlük sanatında 23 kişi alınacak bununla ilgili 1997 yılından önce eğer ehliyetini almışsa E sınıfı daha sonra almışsa C, E, D veya D, E, C sınıfı ehliyetlerin olması lazım. Aşçılık sanatında başvuracak olan adaylarımızın da belgesinde olması gerekiyor yine meydan ve çevre işçiliğine başvuracak adaylarımızın da ateşçi belgelerin olması gerekiyor. Sadece iki husus da demir yolu işçi sanatında ve lavabo işçiliğinde herhangi bir belge aramıyoruz. ilkokul mezunu olması ve diğer şartları taşıması lazım. Burada yaş konusu da çok önemli 18 ile 44 yaş arası olan kişiler başvuru yapabilecek. Noter kurası 15 Şubat 2020 tarihinde, noter huzurunda birebir çekilecek yani 53 kişi alınacaksa 53 kişi noter kurasından çıkacak yine Türkiye taş kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü sayı kadar da yedek çekilecek. Ben şunu duyurmak istiyorum kesinlikle ve kesinlikle hiç kimse işe torpille alınmayacak. Başka türlü şeyler olacak gibi herhangi bir kuşkuya kapılmasın ben eski hükümlü arkadaşlarımızın orada bulunmalarını noter kuralarına birebir iştirak etmelerini ve her bir çekilişi gözleriyle görmelerini istiyorum. Kimler noter çekilişinden çıkarsa işe onlar başlayacak. Tabii ki şartlara uygun olursa yaş şartı vesaire bunlar gözden kaçmış olabilir. Neden olabilir çünkü biz kurumumuza kaydımızı yaparken sistem kabul etmez. Biz de bunu kontrol edeceğiz. Ama internetten ALO 170 den başvuru yapan arkadaşlarımız da beyan esasına göre başvuru olabileceği için bazı kriterlere uygun hareket etmiş olmayabilirler. O nedenle bu konuda çok dikkatli olsunlar boşu boşuna kuradan çıksalar dahi belgeler alınırken elenme durumları var. Ben bütün eski hükümlü arkadaşlarıma bu konuda şans diliyorum İnşallah ihtiyacı olan arkadaşlarıma çıkar diyorum."