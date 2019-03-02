TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildi (4)

BAKAN SELÇUK İŞ KADINLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş kadınlarıyla bir otelde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Bakan Selçuk yemek öncesi yaptığı açıklamada, kadın emeğininin, fedakarlığın, üretkenliğin adı olduğunu söyledi. Kadının girişimci yönüyle, fedakarlığıyla topluma yön verdiğini ifade eden Bakan Selçuk, şöyle dedi:

"Kadını biz sadece geçmişi değil, bugünü değil yarınları da inşa eden, topluma yön veren, ailemizin temel unsurları olarak görüyoruz. Hükümetlerimiz de her zaman kadınlarımızın yanında oldu, destekçisi oldu. 2023 yılında Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almak istiyorsa, bunda elbette toplumun yarısını oluşturan kadın girişimcilerin de büyük katkısı olacak. Kadın girişimcileri dünyayla bütünleştirmek amacıyla kamu olsun, özel sektör olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, bütün projeleri desteklemeye devam ediyoruz.

2018’te Zonguldak’ta nitelikli iş gücü oluşturma adına başlattığımız 'aktif iş gücü' programlarımızın yüzde 68’ini kadınlarımız oluşturuyor. Türkiye genelinde bu oran yüzde 57. Bu oran Türkiye rakamlarından daha fazla. Türkiye kadın istihdamı konusunda Avrupa ülkeleri dahil bir çok ülkeyi geride bırakmıştır. Son 10 yılda kadınlarımızın iş gücüne ilave katılım oranında da yine Avrupa birincisiyiz. Bu dönemde kadın istihdamını, yaklaşık 3,4 milyon kişiyle, yüzde 63 oranında arttırmış durumdayız. Üniversitelerdeki öğretim görevlilerimizin yarısı, Milli Eğitim Bakanlığı'mızdaki öğretmenlerimizin yarıdan fazlası, hakimlerimizin, mimarlarımızın, avukatlarımızın ve kamu görevlilerimizin yarıya yakını kadınlardan oluşuyor."

Türkiye'de şu anda 1 milyon kadın girişimciye destek verdiklerini ifade eden Bakan Selçuk, destek programlarıyla bu sayıyı arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Selçuk, işçisiyle, işvereniyle, STK'larıyla hedefler doğrultusunda Türkiye'yi hak ettiği yere beraberce getireceklerini anlatarak, "Bu şehir Zonguldak, bu ülke herşeyin en iyisine layık. Daha çok yürünecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz. Daha çok projemiz var. Rüyalarımızı beraber kuruyoruz. Önümüzde 31 Mart gibi önemli bir seçim var. Zonguldak'ı, tüm ilçeleriyle beraber, gönül belediyeciliğiyle buluşturacağımıza inanıyoruz." dedi.

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