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TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildi (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 17:43 | Son Güncelleme

KURADA ÇIKANLAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI TTK kura çekiminde ismi okunanlar büyük sevinç yaşadı.

TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildi (5)

KURADA ÇIKANLAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
TTK kura çekiminde ismi okunanlar büyük sevinç yaşadı. Yanındakilere sarılan gençler, cep telefonuyla ailelerine mutlu haberi verdi. Adaylardan Bayram Arslan (26) da isminin okunmasının ardından babasını telefonla arayarak mutluluğunu paylaştı.
Madenlerde çalışmak için bir süre önce Trabzon'dan Zonguldak'a geldiğini anlatan Bayram Arslan, "Şansıma çıktı. Allah nasip etti. Çok dua ettim. İçime doğmuştu. Babam haber bekliyor, ailem haber bekliyor. Sadece babamı arayabildim. Çok heyecanlıyım. Hepsi sevinecek. Madende çalışıyorum. Şansa çıktı. Devlet güvencesi altında çalışacaksın. Özelde çalışıyorum ben. Devlet işi sonuçta. Arkanı devlete yaslamış gibi oluyorsun" dedi.
Kurayı izlemeye gelen Yakup Kürekçi de oğlunun ismini duyunca büyük sevinç yaşadı. Yanındakilere sarılan Yakup Kürekçi, oğlu Bünyamin Kürekçi'nin yerine kurayı izlemeye geldiğini söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Yakup Kürekçi, "Allah herkese nasip etsin. Kimse işsiz kalmasın. Oğluma çıktı. Oğlum çalışmıyor. Kozlu ilçesinde kendisi, o gelmedi, ben merak ettim geldim. Çok sevindim. Çoluğa çocuğa bakabilecek. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

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TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildi (5)TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildi (5)TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildi (5)TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildi (5)

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