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TTK'ya alınacak 500 işçi için başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:42 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1000 işçinin ardından 500 işçi için de başvurular başladı.

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1000 işçinin ardından 500 işçi için de başvurular başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Zonguldak mitinginde, TTK'ya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 yer altı üretim işçisi alımı sözü vermiş ve 2 Mart'ta çekilen kurayla işe girecek 1000 kişi belirlenmişti. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce geri kalan 500 işçi için de bugün başvurular alınmaya başlandı. Zonguldak için 350, Bartın için 100 ve Karabük için 50 kişi olarak açıklanan kontenjanda başvurular; İŞKUR'ların yanı sıra kurumun internet sitesi ve 'ALO 170' hattından da yapılabiliyor. Cuma günü sona erecek başvuruların ardından 23 Mayıs'ta çekilecek kurayla işe girecekler belirlenecek. Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, 1000 işçi alımı sırasında geceden başlayan yoğunluğun bu sefer olmadığını söyledi. Başvuranların bu kez daha bilinçli yapıldığını belirten Demirsu, "Duyurularımızı yaptık. Birçok noktadan başvurular alınıyor. Güvenli ve sağlıklı şekilde başvurular alınacaktır. Aynı yoğunluğun yaşanmaması bu açıklamalarımıza bağlıdır. Tüm başvuranlara şimdiden hayırlı olsun, diyorum. 23 Mayıs'ta Site Spor Salonu'nda kura çekeceğiz" diye konuştu. Maden işçisi olabilmek için başvuruda bulunan Doğukan Demirkol (24) ise "Zonguldak'ta herkes işsiz. Güvenmediğim için internetten başvuru yapmadım. Bireysel olarak yaptım. Allah'ın izni ile işe gireceğim" dedi.

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