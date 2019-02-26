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TTK'ya alınacak maden işçileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 14:07 | Son Güncelleme

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu: - "Liste tektir, iki ayrı mevcut liste yoktur. Yanlış anlaşıldığı üzere, ilaveler söz konusu değildir. Bu konuda herkesin rahat olması gerekiyor"

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) bin maden işçisi alımına ilişkin, "Liste tektir, iki ayrı mevcut liste yoktur. Yanlış anlaşıldığı üzere, ilaveler söz konusu değildir. Bu konuda herkesin rahat olması gerekiyor." dedi.

Demirsu, düzenlediği basın toplantısında, TTK'ya alınacak 700 kişiyle ilgili kamuoyunda birtakım yanlış anlaşılmaların olduğunu söyledi.

Alınacak 700 işçiyle ilgili Zonguldak'tan 26 bin 119 başvuru olduğunu aktaran Demirsu, şunları kaydetti:

"Bu başvurular kayıt esnasında sisteme girerken iki liste halinde girildi. Birinci listede normal başvurular, ikinci listede terörle mücadelede yaralananlar olmak üzeredir. Başvuruların bitiminde genel müdürlüğümüz iki listeyi birleştirerek tek liste oldu. Tek liste oluşturulduktan sonra onaylanarak bir liste bize, bir liste notere ve bir liste de TTK'ya verildi. Şimdi aslı olan noterin, TTK'nın ve bizim elimizde olan listedir. Liste tektir, iki ayrı mevcut liste yoktur. Yanlış anlaşıldığı üzere, ilaveler söz konusu değildir. Bu konuda herkesin rahat olması gerekiyor."

Demirsu, kurayla çekilecek listenin, noterin elindeki liste olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar hangi listede olduğunu öğrenmek istiyorlarsa bunu TTK'nın internet sitesinden öğrenebilirler. Hiçbir şekilde başka bir yere bakmalarına gerek yok. Çekilişin yapıldığı gün liste takibini yapabilirler." diye konuştu.

TTK'ye maden işçisi alımı için Zonguldak'a 700, Bartın'a 200 ve Karabük'e 100 kontenjan ayrıldı.

Zonguldak, Bartın ve Karabük'te 2-3 Mart tarihlerinde noter huzurunda kura çekilecek.

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