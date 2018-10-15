TTK'ya işçi alınması talebi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) işçi alımı konusuna ilişkin, "Bir an önce kuruma işçi alınsın, böylece üretimi arttırarak ülke ekonomisine katkı vermek için elimizden gelen mücadeleyi verelim." dedi.
Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine daha fazla katkı vermek istediklerini söyledi.
Türkiye'nin üretici bir ülke olması gerektiğini belirten Demirci, şöyle konuştu:
"Tüketicilikten uzaklaşıp üreten olursak bizim için çok daha iyi olur. TTK'ya işçi alımı konusunda Enerji Bakanımız kentimize ziyaretinde, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu sözü biz emir telakki ederiz.' demişti. Biz de bu söylemler doğrultusunda sayın Bakan ile tekrar görüşme yaptık. Türk-İş Genel Başkanımız da Ereğli'de yaptığı bir konuşmada, kuruma Kasım ayı içerisinde 1500 işçinin aynı anda alınmasını talep etmişti. Milletvekillerimizin, bizlerin ve genel müdürlüğümüzün talebi de bu şekildedir."
- "Yerli üretime önem vermek lazım"
Demirci, TTK'da çalışan işçi sayısının emekli olanlar nedeniyle sürekli azaldığı ifade ederek, "İşçi arkadaşlarımız zor şartlarda çalıştıklarından ve kuruma üretim işçisi de alınmadığından emekliliklerini hak edenler arkalarına bakmadan emekli oluyorlar. Bir an önce kuruma işçi alınsın, böylece üretimi arttırarak ülke ekonomisine katkı vermek için elimizden gelen mücadeleyi verelim." diye konuştu.
"Biz kendi üretimimizi kendimiz yapalım, dışarıya 1 dolarımız dahi gitmesin." diyen Demirci, şunları kaydetti:
"Dışarıya giden 1 dolar bile bize silah olarak, mermi olarak geri dönüyor. Bizler yerli üretim için elimizden geleni yapıyoruz. İşçi arkadaşlarımız da canları pahasına üretimi devam ettiriyorlar. Bugün yerli üretime önem vermek lazım. Tüketici değil, üretici bir ülke olalım. Tüketicilikten uzaklaşıp üreten olursak bizim için çok daha iyi olur."
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