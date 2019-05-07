TTK'ye maden işçisi alımı

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) maden işçisi alımı başvurularıyla ilgili, "Daha önce bin kişiyle ilgili yapılan başvuruların geçerli olduğu düşünülerek ikinci defa kurumumuza gelinmediğini zannediyorum. Daha önce bin kişiyle ilgili başvuran işsizlerimizin 500 kişiyle ilgili başvurularını yinelemeleri gerekiyor." dedi.

TTK'ye alınacak 500 işçi için dün başlayan başvurular devam ediyor. Zonguldak için 350, Bartın için 100 ve Karabük için 50 işçi alımı başvuruları, 10 Mayıs'a kadar sürecek.

Demirsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bin işçi için kura çekiminin 2 Mart'ta yapıldığını, 500 kişinin alımıyla ilgiliyse başvuruları dün itibarıyla almaya başladıklarını söyledi.

Bin işçi alımı sırasında başvuranların sayısının fazla olduğunu hatırlatan Demirsu, şöyle konuştu:

"Bin işçinin alımındaki kalabalığın olmadığını, kurumumuza gelenlerin biraz daha az olduğunu görüyorum. Bu konuda internet ya da 'ALO 170' üzerinden yapılan başvuralar belki fazladır, bunu düşünüyoruz. Daha önceki bin kişiyle ilgili yapılan başvuruların geçerli olduğu düşünülerek ikinci defa kurumumuza gelinmediğini zannediyorum. Ara ara yaptığımız telefon görüşmelerinde, 'Gelmemize gerek var mı?' gibi sorular sorulduğu için zannediyorum ki işsizlerimiz bir daha başvurmaması gerektiğini düşünüyor. Daha önce bin kişiyle ilgili başvuran işsizlerimizin 500 kişiyle ilgili başvurularını yinelemeleri gerekiyor."