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TTK'ye maden işçisi alımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu: - "Daha önce bin kişiyle ilgili yapılan başvuruların geçerli olduğu düşünülerek ikinci defa kurumumuza gelinmediğini zannediyorum. Daha önce bin kişiyle ilgili başvuran işsizlerimizin 500 kişiyle ilgili başvurularını yinelemeleri gerekiyor"

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) maden işçisi alımı başvurularıyla ilgili, "Daha önce bin kişiyle ilgili yapılan başvuruların geçerli olduğu düşünülerek ikinci defa kurumumuza gelinmediğini zannediyorum. Daha önce bin kişiyle ilgili başvuran işsizlerimizin 500 kişiyle ilgili başvurularını yinelemeleri gerekiyor." dedi.

TTK'ye alınacak 500 işçi için dün başlayan başvurular devam ediyor. Zonguldak için 350, Bartın için 100 ve Karabük için 50 işçi alımı başvuruları, 10 Mayıs'a kadar sürecek.

Demirsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bin işçi için kura çekiminin 2 Mart'ta yapıldığını, 500 kişinin alımıyla ilgiliyse başvuruları dün itibarıyla almaya başladıklarını söyledi.

Bin işçi alımı sırasında başvuranların sayısının fazla olduğunu hatırlatan Demirsu, şöyle konuştu:

"Bin işçinin alımındaki kalabalığın olmadığını, kurumumuza gelenlerin biraz daha az olduğunu görüyorum. Bu konuda internet ya da 'ALO 170' üzerinden yapılan başvuralar belki fazladır, bunu düşünüyoruz. Daha önceki bin kişiyle ilgili yapılan başvuruların geçerli olduğu düşünülerek ikinci defa kurumumuza gelinmediğini zannediyorum. Ara ara yaptığımız telefon görüşmelerinde, 'Gelmemize gerek var mı?' gibi sorular sorulduğu için zannediyorum ki işsizlerimiz bir daha başvurmaması gerektiğini düşünüyor. Daha önce bin kişiyle ilgili başvuran işsizlerimizin 500 kişiyle ilgili başvurularını yinelemeleri gerekiyor."

Demirsu, başvuruların "ALO 170" ve internetten gerçekleştirilebileceği gibi tüm belediyelerdeki hizmet noktalarından ve Ereğli'deki İŞKUR şube müdürlüğüne de yapılabileceğini sözlerine ekledi.

- 23 Mayıs'ta kura

TTK'ye maden işçiliği için 18 ile 32 yaş arasında, askerlikle ilişiği olmayan adaylar başvuru yapabiliyor. 5 gün sürecek başvuruların tamamlanmasının ardından, 23 Mayıs'ta noter huzurunda kura çekilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Zonguldak mitinginde TTK'ye ilk etapta bin, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam bin 500 yeraltı üretim işçisi alımı sözü vermesinin ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmalarını tamamlamış, yapılan başvurular sonrası alınacak bin işçi için düzenlenen kura çekim töreni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla 2 Mart'ta gerçekleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
maden işçisi alımı TTK Zonguldak

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