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TTnet müşteri hizmetleri, arıza ihbar numarası, şikayet hattı

05.01.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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TTnet müşteri hizmetleri, arıza ihbar numarası, şikayet hattı

Türkiye'de internet sağlayıcısı bir şirket olan TTNET, Türk Telekom grubu bünyesinde yer alıyor. Sunduğu hizmetlerden faydalanmak ya da şikayetlerinizi iletmek için TTNET müşteri hizmetleri numarası gibi bilgilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için işinize yarayabilecek tüm güncel iletişim yollarını sizler için listeledik...

Ülkemizi internete bağlamak ve dünya ile buluşturmak amacıyla 2006 yılında kurulan TTNET, çeşitli kurumsal ve bireysel hizmetler sunuyor. Hizmetlerinden haberdar olmak veya hizmetleriyle ilgili sorunlarınız için TTNET iletişim numarası gibi bilgilerine ulaşmanız gerekebilir. İşte tüm güncel TTNET müşteri hizmetleri ve iletişim bilgileri...

TTNET Müşteri Hizmetleri Numarası

TTNET'in sunduğu hizmetler hakkında bilgi almak veya sorunlarınızı iletmek için ilk tercihiniz TTNET müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek olabilir. Bunun için 7 gün 24 saat hizmet veren 444 1 444 numarasını arayabilirsiniz. Türk Telekom müşteri hizmetleri direkt bağlanma işlemi için de TTNET müşteri hizmetleri no olarak da bilinen bu numarayı kullanabilirsiniz.

TTNET Genel Müdürlük Bilgileri

Bazı işlemleriniz için TTNET Genel Müdürlükleri ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Bunun için TTNET Genel Müdürlükleri ile ilgili faydalı olabilecek tüm iletişim bilgilerini sıraladık:

TTNET Ankara Genel Müdürlüğü:

Adres: Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/Ankara
Telefon: 444 1 444 / 444 4 564 (KMH)
Faks: 0 312 306 07 32

TTNET Gayrettepe Genel Müdürlüğü:

Adres: Gayrettepe Mahallesi, Yıldız Posta Caddesi No:40 Gayrettepe Beşiktaş/İstanbul
Telefon: 0 212 309 9000

TTNET Esentepe Genel Müdürlüğü

Adres: Esentepe Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi, D Blok, No:16 Şişli/İstanbul
Telefon: 0 212 309 10 00
Faks: 0 212 306 10 10

TTNET Güneşli Genel Müdürlüğü

Adres: Güneşli Bağlar Mahallesi, Yalçın Koreş Caddesi Fidan Sokak Erdinç İş Merkezi No: 1 34209 Güneşli/İstanbul

TTNET Ümraniye Teknopark Genel Müdürlüğü

Adres: Ümraniye Teknopark Çakmak Mahallesi Balkan Caddesi No:49 Ümraniye / İstanbul
Telefon: 0 216 460 6000

TTNET Acıbadem Genel Müdürlüğü

Adres: Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi, No: 150, Acıbadem, Üsküdar/İstanbul
Telefon: 444 1 444

TTNET Web Sitesi İşlemleri
Aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak Türk Telekom'un resmi web sitesine ulaşabilir ve birçok bireysel TTNET işleminizi bu sayfadan yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Türk Telekom'un resmi web sitesinde sağ üst köşede yer alan "ONLİNE İŞLEMLER" menüsünün altındaki "Bireysel" seçeneğine tıklamaktır. Açılan sayfada telefon numarası ve şifre bilgileriniz ile giriş yaptıktan sonra aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

  • Fatura sorgulama ve ödeme
  • Yeni abonelik başvurusu
  • Kurulum randevu işlemleri
  • E-fatura görüntüleme
  • Arıza işlemleri
  • Kapsama haritası
  • Hız testi
  • Borç/alacak sorgulama
  • Ofis ve mağazalar

Türk Telekom resmi web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

TTNET Şikayet Kaydı
TTNT'in hizmetleriyle ilgili yaşadığınız sorunları yukarıda paylaştığımız TTNET müşteri hizmetleri numarası üzerinden iletebilirsiniz. TTNET arıza iletişim veya TTNET iletişim telefonu olarak da bilinen 444 1 444 numarasının yanında ayrıca aşağıda paylaştığımız bağlantıya tıklayarak da TTNET şikayet kaydı oluşturabilirsiniz.

TTNET'de şikayet kaydı oluşturmak için TIKLAYINIZ!

Türk Telekom Ofis ve Mağazaları
TTNET ile ilgili işlemleriniz için Türk Telekom ofis ve mağazalarını ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Türkiye genelinde bulunan Türk Telekom ofis ve mağazalarının irtibat bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Türk Telekom ofis ve mağazalarının bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Bireysel Borç ve Alacak Sorgulama
Türk Telekom mobil, evde internet veya ev telefonu müşterisi iseniz aşağıdaki bağlantıdan bu hizmetlerle ilgili borcunuzun olup olmadığını sorgulayabilirsiniz:

Türk Telekom bireysel borç ve alacak sorgulama sayfasına erişmek için TIKLAYINIZ!

Kurumsal Borç ve Alacak Sorgulama
Kurumsal anlamda Türk Telekom'un sunduğu hizmetlerden faydalanıyorsanız aşağıdaki bağlantıyı kullanarak borç alacak sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz:

Türk Telekom kurumsal borç alacak sorgulama sayfası için TIKLAYINIZ!

Sıkça Sorulan Sorular
TTNET ve Türk Telekom ile ilgili sıkça sorulan sorulara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Türk Telekom sıkça sorulan sayfası için TIKLAYINIZ!

Türk Telekom Sosyal Medya Hesapları
Türk Telekom'un sosyal medya hesapları üzerinden de TTNET ile ilgili görüş, öneri ve şikayetlerinizi iletebilir, firmadan dönüş bekleyebilirsiniz.

  • Türk Telekom'un resmi Facebok hesabına erişmek için TIKLAYINIZ!
  • Türk Telekom'un resmi Twitter hesabına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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