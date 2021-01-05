TTnet müşteri hizmetleri, arıza ihbar numarası, şikayet hattı

Ülkemizi internete bağlamak ve dünya ile buluşturmak amacıyla 2006 yılında kurulan TTNET, çeşitli kurumsal ve bireysel hizmetler sunuyor. Hizmetlerinden haberdar olmak veya hizmetleriyle ilgili sorunlarınız için TTNET iletişim numarası gibi bilgilerine ulaşmanız gerekebilir. İşte tüm güncel TTNET müşteri hizmetleri ve iletişim bilgileri...

TTNET Müşteri Hizmetleri Numarası

TTNET'in sunduğu hizmetler hakkında bilgi almak veya sorunlarınızı iletmek için ilk tercihiniz TTNET müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek olabilir. Bunun için 7 gün 24 saat hizmet veren 444 1 444 numarasını arayabilirsiniz. Türk Telekom müşteri hizmetleri direkt bağlanma işlemi için de TTNET müşteri hizmetleri no olarak da bilinen bu numarayı kullanabilirsiniz.

TTNET Genel Müdürlük Bilgileri

Bazı işlemleriniz için TTNET Genel Müdürlükleri ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Bunun için TTNET Genel Müdürlükleri ile ilgili faydalı olabilecek tüm iletişim bilgilerini sıraladık:

TTNET Ankara Genel Müdürlüğü:

Adres: Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/Ankara

Telefon: 444 1 444 / 444 4 564 (KMH)

Faks: 0 312 306 07 32