TTP ve TPD'den uyarı: Sağlık çalışanları tükenmek üzere

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), koronavirüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan ve olumsuz koşullar altında yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarının tükenmişlikle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

TTB ve TPD'nin sanal platformda yaptığı "Sağlık Çalışanları Tükendiğinde Yerleri Doldurulamaz" konulu basın açıklamasında, sağlık çalışanlarının Covid-19'a toplumun genelinden 14 kat daha sık yakalandığına dikkat çekilerek, "Yükleri günden güne arttığı halde çalışma koşulları ve ücretlerinde bir iyileşme yerine hak ettikleri saygıyı bile göremeyip, idareciler tarafından 'kendilerini hastalandırmak'la suçlanıyorlar. Sağlık çalışanlarının ne beden enerjisi, ne ruhsal gücü sonsuzdur. Sağlık çalışanlarının tükenmesi, toplum sağlığı için koronavirüs enfeksiyonu kadar önemli bir sorundur" ifadeleri kullanıldı.

Tükenmişlik kavramının "kişinin bedensel ve ruhsal enerji kaynaklarının bitmesi" anlamına geldiğine ve insanlarla yoğun ilişki gerektiren, doğası gereği fedakarlığa dayalı ve sorumluluğu yüksek meslek üyelerinde daha fazla görüldüğüne işaret edilen ortak açıklamada, sağlık çalışanlarının salgın nedeniyle aile bireylerinden uzakta durmak zorunda kalmasının da tükenmişliği artırdığı kaydedildi.