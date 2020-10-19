HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TTP ve TPD'den uyarı: Sağlık çalışanları tükenmek üzere

TTP ve TPD'den uyarı: Sağlık çalışanları tükenmek üzere

19.10.2020 17:55 | Son Güncelleme

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği sağlık sektöründe ruhsal ve bedensel tükenmişlik uyarısı yaparak "Sağlık çalışanları tükendiğinde bu sorunla baş edecek başka bir meslek grubu bulunmayacaktır" dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), koronavirüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan ve olumsuz koşullar altında yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarının tükenmişlikle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

TTB ve TPD'nin sanal platformda yaptığı "Sağlık Çalışanları Tükendiğinde Yerleri Doldurulamaz" konulu basın açıklamasında, sağlık çalışanlarının Covid-19'a toplumun genelinden 14 kat daha sık yakalandığına dikkat çekilerek, "Yükleri günden güne arttığı halde çalışma koşulları ve ücretlerinde bir iyileşme yerine hak ettikleri saygıyı bile göremeyip, idareciler tarafından 'kendilerini hastalandırmak'la suçlanıyorlar. Sağlık çalışanlarının ne beden enerjisi, ne ruhsal gücü sonsuzdur. Sağlık çalışanlarının tükenmesi, toplum sağlığı için koronavirüs enfeksiyonu kadar önemli bir sorundur" ifadeleri kullanıldı.

Tükenmişlik kavramının "kişinin bedensel ve ruhsal enerji kaynaklarının bitmesi" anlamına geldiğine ve insanlarla yoğun ilişki gerektiren, doğası gereği fedakarlığa dayalı ve sorumluluğu yüksek meslek üyelerinde daha fazla görüldüğüne işaret edilen ortak açıklamada, sağlık çalışanlarının salgın nedeniyle aile bireylerinden uzakta durmak zorunda kalmasının da tükenmişliği artırdığı kaydedildi.

"Sağlık sistemi, çalışanlarına şefkatli davranmıyor"

Küresel salgın döneminde Türkiye'de sağlık çalışanlarının tükenmişliğini önlemeye yönelik alınan önlemlerin yetersiz kaldığına işaret eden TTB ve TPD, "Bulaş riski yüksek olan sağlık çalışanlarına tarama testleri tıbben gerekenden çok az uygulandı ya da hiç uygulanmadı. Hastane ortamında şiddetli virüs yüklenmesiyle karşılaşan sağlıkçılar, bulaştırıcı olup olmadıkları hakkındaki bilgisizliğin verdiği kaygı içinde kaldılar. İdari kararlar tıbben gerekenden farklı olduğunda bu durumun getirdiği yük tükenmeye dönüştü. Hastalanan sağlık çalışanlarının göreve dönmelerinin hemen ardından ani ölümleriyle karşılaşılması, tıbbi yönden 'göreve başlama' ölçütlerinin uygulanmasında duyarlık gösterilmediğinin göstergelerindendir. Ülkemizin sağlık sistemi kendi çalışanlarına şefkatli davranmamaktadır" eleştirisinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının tükenmelerini önlemek amacıyla ruh sağlığı yönünden tarama çizelgeleri ve psikiyatrik muayenelerle izlenmeleri gerektiğine işaret edilen ortak açıklamada, "Sağlık çalışanlarının tükenmeleri ve iş verimlerinin azalması doğrudan doğruya toplum sağlığı sorunu olarak baş gösterecektir; ancak bu süreç sağlık çalışanlarının toplu tükenmesi ile sonuçlandığında, bu sorunla baş edecek başka bir meslek grubu bulunmayacaktır" uyarısı yapıldı.

DW/ BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
Dünyanın en iyisi! Bakan bir daha baktıDünyanın en iyisi! Bakan bir daha baktı
AÖF'den diploma duyurusu geldi!AÖF'den diploma duyurusu geldi!
En Çok Okunan Haberler
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Kızıyla pozunu paylaştı! Kızı merak konusu oldu
Kızıyla pozunu paylaştı! Kızı merak konusu oldu
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Diğer Haberler
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango sorgulama 19 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları açıklandı
Hababam Sınıfı’ndaki sahne gerçek oldu, ormanda okul açıldı
Hababam Sınıfı’ndaki sahne gerçek oldu
Avcılar'da aileye baltayla saldıran 3 şüpheli tutuklandı
Görüntüler dehşete düşürmüştü! Tutuklandılar
Rus savaş gemisi ‘Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Yer: Bodrum! Dünyanın en iyi yatları arasında gösteriliyor, bakan bir daha baktı
Dünyanın en iyisi! Bakan bir daha baktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.