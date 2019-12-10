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TTSO, iş insanlarının dünyaya açılması için çalışmalarını sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 11:56 | Son Güncelleme

TTSO, iş insanlarının dünyaya açılması için çalışmalarını sürdürüyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) İngiltere ve dünyanın başka ülkelerinde dış ticaret yapmak isteyen iş insanlarına kolaylık sağlayacak iş birliğine imza atmaya hazırlanıyor.

TTSO Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) aracılığıyla Birleşik Krallık Uluslararası İş Geliştirme Merkezi, Türk iş insanlarına İngiltere'de iş yapma ve dış ticaret konularında danışmanlık hizmeti verecek.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, organizasyonun tanıtım toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, ticarette Trabzon'u dışa açma konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ülkedeki ekonomik gidişata bağlı olarak iç piyasanın seviyesi ve genişleme hızını göz önüne alarak iş insanlarının dışa açılmasına zemin hazırlamak istediklerini belirten Hacısalihoğlu, "Bu çalışmaların ilk adımlarından biri Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı kurslarıdır. Şimdi de İngiltere Londra'da Uluslararası İş Geliştirme Merkezi olarak da adlandırabileceğimiz bir merkezle iş birliği yaparak şehrimizi dış ticarette dünyaya açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Hacısalihoğlu, Londra'nın bunun ilk adımı olacağını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra farklı ülkelerde, kıtalarda ve şehirlerde de buna benzer yapılanmamız olacak. Esas amacımız firmalarımızın dışa açılımı. Elbette dış ticarette bilgisayarın başında olduğunuz müddetçe dünyanın bir ucundan mal alıp öbür ucuna satmanın ne kadar kolay olduğunu hepimiz biliyoruz. Dış ticaret merkezleri de bu şekilde çalışıyor. Amacımız bir taraftan iş gücü alt yapısını oluşturmak diğer taraftan da firmalarımızı dış ticarete yönlendirmek. Dış ticaret yapmak istiyorsak uğraş vermek ve bir eleman ayırmak gerekiyor. Elimizde eğitim görmüş 20 elemanımız var. Bu elemanların çalıştırılması konusunda KOSGEB destekleri var. Geçtiğimiz günlerde Litvanya'daydık. Nüfusu 2,8 milyon ama ihracatı 40 milyar dolar. Dış ticarette oldukça öndeler. Mesela bir ürünü Türkiye'den alıp, 13 - 14 ülkeye satıyorlar. Bunun dünyada örnekleri çok fazla. Bu konuda iş insanlarımızın dikkatini çekmek istiyoruz. Dış ticarete ağırlık vermemiz gerekiyor."

TTSO ABİGEM'in İngiltere'de iş birliği yaptığı Cluscon London Genel Direktörü Baver Alyakut, toplantıya katılan firma temsilcilerine İngiltere'de iş kurma ve ticaret yapma konusunda detaylı bilgi verdi.

Alyakut, Londra'nın dünya ticaretinin kalbi ve prestij noktası olduğunu belirterek, "Londra'da sade, güçlü ve proaktif bir ekonomi var. Rekabetçi ve yaratıcı bir iş dünyası, adil, şeffaf ve herkes için eşit rekabet kurallarının olduğu bir sistem, çok kültürlü ve çok dilli bir toplum bulunuyor. Küresel yatırımcılar ve küresel fonların bulunduğu Londra ayrıca dünyanın geri kalanına uzanan en etkili köprüdür." diye konuştu.

Katılımcı firma temsilcilerinin sorularını da yanıtlayan Alyakut'a Hacısalihoğlu ve Genel Sekreter Ali Rıza Kul tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

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