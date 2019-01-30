İSTANBUL (AA) - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, "Turizm sektöründe bugüne kadar 600 milyon kişiyi ağırladık ve 600 milyar dolar gelir elde ettik. Önümüzdeki 30 yıl içinde ise 1,5 milyar turisti ağırlamayı ve 2 trilyon dolar civarında gelir elde etmeyi öngörüyoruz." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TTYD 30. Yıl Buluşması ve Ödül Töreninde yaptığı konuşmada, dünyada geçen yıl 1,4 milyar insanın turist olduğunu, Türkiye'nin 40 milyon civarında turist ile 2018'i tamamladığını söyledi.

Turizm yatırımcılarının, 81 milyon adına ülkeye ziyarete gelen 40 milyona ev sahipliği yaptığını, onlar olmasaydı bu 40 milyonun yüz akıyla misafir edilemeyeceğini dile getiren Yerlikaya, "Bu sektörün çok zor günleri oldu. Bir, 2016 yılımız oldu. Maalesef dış odaklı terör belasıyla imtihan edildik. 2017 ve nihayetinde 2018'de toplandık. Geçen seneye nispetle şehrimizde yüzde 24,1 oranında misafir ettiğimiz turist sayımız arttı, 13 milyon 423 bin oldu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da turizm alanında güvenlikle ilgili yürütülen çalışmalara değinen Yerlikaya, şöyle devam etti: