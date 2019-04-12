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"TÜ, yüzünü Balkanlar'a çevirdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:11 | Son Güncelleme

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: - "Üniversitemiz bölgenin en eski ve en önemli eğitim kurumu. 59 ülkeden 3 bin 300 uluslararası öğrencisi var. Bu sayının 3 bine yakınını Balkanlar'dan gelen öğrenciler oluşturuyor. Üniversite yüzünü Balkanlar'a çevirdi"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitede Balkanlar'dan gelen 3 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Üniversite yüzünü Balkanlar'a çevirdi." dedi.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği tarafından düzenlenen Balkan Eczacılık Kongresi-2019, Balkan Kongre Merkezi'nde başladı.

Kongrenin açılış programında konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, üniversitenin Balkanlar'ın en önemli eğitim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Üniversitenin yüzünü Balkanlar'a çevirdiğini anlatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bölgenin en eski ve en önemli eğitim kurumu. 49 bin öğrencisiyle büyük potansiyele sahip. 59 ülkeden 3 bin 300 uluslararası öğrencisi var. Bu sayının 3 bine yakınını Balkanlar'dan gelen öğrenciler oluşturuyor. Edirne medeniyetimizin en güzel şehirlerinden biri, eski bir başkent. Balkanlar'ın başkenti kabul edilebilecek bir şehir. İstanbul'un fethinin hazırladığı şehir. Bu şehir, tarihte büyük işler başarmış. Bu şehrin, üniversitesinin hedefi yine Balkanlar. Balkanlar'a daha fazla dokunmak oradaki gönül coğrafyamızla birlikte olmayı hedefleyen bir üniversite."

Öğrencileri kaliteli eğitimin yanı sıra farklı programlarla iş hayatına da hazırladıklarını dile getiren Tabakoğlu, "Bizim amacımız öğrencileri hayata hazırlamak. Öğrencilerin bu anlamda gösterdiği gayretleri de çok faydalı buluyorum. Girişimcilik ve inovasyon alanında önemli çalışmalar yapılıyor. Biz de öğrencilerimizi bu anlamda desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

TÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gülay Şeren de kongreye Balkanlar ve yurt içinden onlarca öğrenci ve akademisyenin katıldığını ifade etti.

Şeren, kongrede bilimsel gelişmeler ve yeniliklerin konuşulacağını belirterek, başarılı bir kongre geçmesini diledi.

Kongre Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serap Yılmaz da sağlıkta girişimcilik ve inovasyon temasıyla düzenlenen kongrenin eczacılık alanına önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Kongre, pazar gününe kadar devam edecek.

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Balkanlı öğrenciler Edirne Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Trakya Üniveristesi

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