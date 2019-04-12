"TÜ, yüzünü Balkanlar'a çevirdi"

"Üniversitemiz bölgenin en eski ve en önemli eğitim kurumu. 49 bin öğrencisiyle büyük potansiyele sahip. 59 ülkeden 3 bin 300 uluslararası öğrencisi var. Bu sayının 3 bine yakınını Balkanlar'dan gelen öğrenciler oluşturuyor. Edirne medeniyetimizin en güzel şehirlerinden biri, eski bir başkent. Balkanlar'ın başkenti kabul edilebilecek bir şehir. İstanbul'un fethinin hazırladığı şehir. Bu şehir, tarihte büyük işler başarmış. Bu şehrin, üniversitesinin hedefi yine Balkanlar. Balkanlar'a daha fazla dokunmak oradaki gönül coğrafyamızla birlikte olmayı hedefleyen bir üniversite."

Kongrenin açılış programında konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, üniversitenin Balkanlar'ın en önemli eğitim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Öğrencileri kaliteli eğitimin yanı sıra farklı programlarla iş hayatına da hazırladıklarını dile getiren Tabakoğlu, "Bizim amacımız öğrencileri hayata hazırlamak. Öğrencilerin bu anlamda gösterdiği gayretleri de çok faydalı buluyorum. Girişimcilik ve inovasyon alanında önemli çalışmalar yapılıyor. Biz de öğrencilerimizi bu anlamda desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

TÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gülay Şeren de kongreye Balkanlar ve yurt içinden onlarca öğrenci ve akademisyenin katıldığını ifade etti.

Şeren, kongrede bilimsel gelişmeler ve yeniliklerin konuşulacağını belirterek, başarılı bir kongre geçmesini diledi.

Kongre Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serap Yılmaz da sağlıkta girişimcilik ve inovasyon temasıyla düzenlenen kongrenin eczacılık alanına önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Kongre, pazar gününe kadar devam edecek.

