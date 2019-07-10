HABER

Tuana bebeğin ölümüyle ilgili keşif yapıldı 

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 14:29 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaçak kreşte mama yedirildikten sonra yatırıldığı yatağında yaşamını yitiren 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı.

Tuana bebeğin ölümüyle ilgili keşif yapıldı 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaçak kreşte mama yedirildikten sonra yatırıldığı yatağında yaşamını yitiren 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı. Melise bebeğin ölümüyle ilgili tutuklanıp hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan kreşte bakıcı olarak çalışan Fatma B. de ilk duruşmada, tahliye edildi.
​Olay, 7 Kasım 2018'de Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'ndeki Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adlı kreşte meydana geldi. Melisa Tuana Memiş, mama yedirildikten sonra uyuması için yatağına yatırıldı. Ancak uykusunda kusan bebeğin solunumu durdu. Kreşte bakıcı olarak görev yapan Fatma B., minik Melisa'ya müdahale etti. Melisa bebeği kucağına alıp, dışarı koşan Fatma B., başka bir hastaya giden ambulansı durdurarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Melisa Tuana Memiş, götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Melisa Tuana Memiş, amcası Şener Memiş'in kucağında götürüldüğü Hastane Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
KREŞ KAÇAK ÇIKTI
Acı olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Melisa Tuana Memiş'in yaşamını yitirdiği Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği'nin eğitim izni olmadığı halde, eğitim ortamı oluşturularak 2 yıldır 1 ila 6 yaş arasındaki çocuklara kreş hizmeti verdiği ortaya çıktı. Kaçak olarak çalıştırılan kreşte olay günü bu yaş grubunda 16 çocuğun bulunduğu belirlendi.
Dernek Başkanı S.A. ile dernek üyesi olan, aynı zamanda da iş yerinde bakım hizmeti veren Fatma B., gözaltına alındı. Şüphelilerden Fatma B. tutuklanarak cezaevine konulurken, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dernek adı altında hizmet veren kreş de 4 Aralık'ta zabıta ekiplerince mühürlendi, tabelaları indirildi.
TAHLİYE EDİLDİ
Fatma B. hakkında İnegöl 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Fatma B., savunmasında, "Çocukları çok sevdiğim için bu işi yapıyorum. Bu olayla ilgili kasıtlı bir şey yapmadık. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum'' dedi. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Fatma B.'nin tutuksuz yargılanmasına karar vererek tahliye etti.
'ÇOCUĞUM KARA TOPRAK ALTINDA'
Duruşmanın ardından açıklama yapan Melisa bebeğin annesi Melike Memiş, tahliye kararına tepki gösterdi. Melike Memiş, "Bu sonucu hiç beklemiyorduk. Bugün ilk duruşma yapıldı, beklemediğimiz bir karar çıktı ve tahliye edildi. Ben sabah akşam sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyorum. Bir bebeğin hayatı bu kadar mı ucuz? Serbest kaldıktan sonra o ailesiyle özlem gideriyor, benim çocuğum kara toprak altında. İçim yanıyor. Bundan sonra gerekenlerin yapılmasını istiyoruz. 5 aydır acımız dinmedi. Ruhsal çöküntüdeyiz. Neşemiz, güler yüzümüz gitti. Çocuğum cıvıl cıvıl bir çocuktu. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" dedi.
KEŞİF YAPILDI
Melisa Tuana Memiş'in ölümüyle ilgili mahkeme heyeti, 8 Temmuz Pazartesi günü olay yerinde keşif yaptı. Sanıklar, olayla ilgili ifade verdi. Duruşma Eylül ayına ertelendi.

FOTOĞRAFLI

Tuana bebeğin ölümüyle ilgili keşif yapıldı Tuana bebeğin ölümüyle ilgili keşif yapıldı Tuana bebeğin ölümüyle ilgili keşif yapıldı Tuana bebeğin ölümüyle ilgili keşif yapıldı

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Kapıkule'de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltıKapıkule'de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldüİnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.