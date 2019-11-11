TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker: "Ülkeyi nitelikli proje, yayın, akademisyen ve ürün geliştirecek"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ülkeyi, nitelikli proje, yayın, akademisyen ve ürünlerin geliştireceğini söyledi.

Prof. Dr. Şeker, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin akademik yılının açılışı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından "Türkiye'de Akademik Gelişmeler ve Gelecek Tasavvuru" konulu ders verdi.

Akademik eğitimde ölçme değerlendirmeye ve istatiksel verileri gerçekçi olarak tanımlamaya ihtiyaç olduğuna işaret eden Prof. Dr. Şeker, "Türkiye’de yükseköğretim eğitimine baktığımızda lisansüstü eğitimle doktora arasında bir dengesizlik var. Doktora eğitiminden çok lisansüstü eğitime ağırlık verildiğini görüyoruz. Bu durum biz akademisyenlerin sorunu ve lisansüstü dengesini sağlamak zorundayız." ifadesini kullandı.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kalite güvence sistemi ile birlikte üniversiteleri sınıflandırma ve farklılaştırma çalışmaları olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şeker, şunları söyledi:

"YÖK, ülke gelişimine katkıda bulunmak için üniversiteleri bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler ve araştırma üniversiteleri olarak tanımladı. Araştırma üniversiteleri de 10 asıl 5 yedek olarak göreve başladı. Önümüzdeki günlerde bu sayı güncellenecek. Başvuranların potansiyelleri değerlendirildi ve yenileri eklenecek. Araştırma üniversitelerinin güzel projelerinin desteklenmesi gerekiyor. Bu üniversitelere baktığınızda kuruluşlarının 50 yılı geçtiğini ve ülkenin değeri olan üniversiteler olduğunu görüyoruz. Bölgesel kalkınma ile ilgili tematik olarak seçilmiş üniversitelerle konuştuğumuzda ise onlar da güzel projeler ürettiklerini kaydettiler."