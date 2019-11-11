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TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker: "Ülkeyi nitelikli proje, yayın, akademisyen ve ürün geliştirecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 20:37 | Son Güncelleme

TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker: "Ülkeyi nitelikli proje, yayın, akademisyen ve ürün geliştirecek"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ülkeyi, nitelikli proje, yayın, akademisyen ve ürünlerin geliştireceğini söyledi.

Prof. Dr. Şeker, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin akademik yılının açılışı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından "Türkiye'de Akademik Gelişmeler ve Gelecek Tasavvuru" konulu ders verdi.

Akademik eğitimde ölçme değerlendirmeye ve istatiksel verileri gerçekçi olarak tanımlamaya ihtiyaç olduğuna işaret eden Prof. Dr. Şeker, "Türkiye’de yükseköğretim eğitimine baktığımızda lisansüstü eğitimle doktora arasında bir dengesizlik var. Doktora eğitiminden çok lisansüstü eğitime ağırlık verildiğini görüyoruz. Bu durum biz akademisyenlerin sorunu ve lisansüstü dengesini sağlamak zorundayız." ifadesini kullandı.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kalite güvence sistemi ile birlikte üniversiteleri sınıflandırma ve farklılaştırma çalışmaları olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şeker, şunları söyledi:

"YÖK, ülke gelişimine katkıda bulunmak için üniversiteleri bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler ve araştırma üniversiteleri olarak tanımladı. Araştırma üniversiteleri de 10 asıl 5 yedek olarak göreve başladı. Önümüzdeki günlerde bu sayı güncellenecek. Başvuranların potansiyelleri değerlendirildi ve yenileri eklenecek. Araştırma üniversitelerinin güzel projelerinin desteklenmesi gerekiyor. Bu üniversitelere baktığınızda kuruluşlarının 50 yılı geçtiğini ve ülkenin değeri olan üniversiteler olduğunu görüyoruz. Bölgesel kalkınma ile ilgili tematik olarak seçilmiş üniversitelerle konuştuğumuzda ise onlar da güzel projeler ürettiklerini kaydettiler."

- "Proje çöplüğüne dönmüş kurumlar kimsenin işine yaramıyor"

Üniversitelerde Ar-Ge harcamalarında ciddi bir artış olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şeker, şöyle devam etti:

"Bu çok güzel bir gelişme. Ancak bu harcamaların yerinde kullanılması çok önemli. Şu an üniversite-sanayi iş birliğinde, sanayinin kendisinin de teşvik koyacağı yeni projelere geçildi ki bu iş birlikleri kağıt üzerinde kalmasın. Projelerimizi ciddiye almak zorundayız. Proje çöplüğüne dönmüş kurumlar kimsenin işine yaramıyor. Ülkeyi geliştirecek olan nitelikli proje, nitelikli yayın, nitelikli akademisyen ve nitelikli üründür. Günümüzde bazı mesleklerin ölmeye yüz tuttuğunu, bazı köklü bölümlerin ise dağıldığını gözlemliyoruz. Bazı planlama hatalarından ders almak gerekiyor. Türkiye yükseköğretiminin kanseri, ek ders ücretidir ve bunun kalkması gerekiyor. Bu sistem sağlıklı müfredatın oluşturulmasını engelliyor."

Dünyanın gidişatına ve teknolojik gelişimine uygun program ve öncelikli ilerleme alanı belirleyen üniversitelerin başarılı olacağının altını çizen Prof. Dr. Şeker, öncelikli alan belirleyen üniversitelerin mesafe alacağına inandığını sözlerine ekledi.

Törende Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de birer konuşma yaptı.

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Akademik Yıl Açılışı OMÜ Prof. Dr. Muzaffer Şeker Samsun Türkiye Bilimler Akademesi (TÜBA)

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