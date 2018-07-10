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Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen’in rekorunu kırdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2018 23:44 | Son Güncelleme

Tuba Büyüküstün, bu hafta IMDb starmetre listesinde Türk oyuncular arasında birinci oldu. Büyüküstün, IMDb’nin global listesinde ilk 1000 oyuncu arasına girerek geçtiğimiz haftalarda Fahriye Evcen’in ulaştığı zirveyi aşmış oldu.

Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen’in rekorunu kırdı!

Tuba Büyüküstün tüm dünyada 10 milyondan fazla oyuncunun yer aldığı sıralamada 978. sıraya ulaşarak 2017’nin başından bu yana Türk oyuncuların gördüğü en iyi sırayı elde etti.

Dünya üzerinde 10 milyondan fazla televizyon ve sinema oyuncusunun yer aldığı veri tabanında ilk 10 bin ismin içinde yer almak büyük prestij göstergesi kabul ediliyor.

Bu hafta global listede 978. olan ve Türk oyuncular arasında birinciliği göğüsleyen Tuba Büyüküstün’ün IMDb “ortalama sırası” zaten 10 binlerde. Tuba Büyüküstün, Socipol puanlamasında ise 54. sırada yer alıyor

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Anahtar Kelimeler:
tuba büyüküstün fahriye evcen

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