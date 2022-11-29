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Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor iddiasına yanıt! "Evet çok güzel bir aşk..."

29.11.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce yayınlanan Kara Para Aşk dizisinde Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek birlikte rol almışlardır. İkilinin aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin Paris'te çekilen görüntüleri kafa karıştırdı. Tuba Büyüküstün iddialara hemen yanıt verdi.

Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor iddiasına yanıt! "Evet çok güzel bir aşk..."

Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrol oynayan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in yıllar önce aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili hakkında yeni bir iddia daha gündeme geldi.

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Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre ikilinin Paris'te birlikte vakit geçirdikleri ortaya çıktı. Çiftin gittikleri arkadaş grubundan ayrı bir şekilde yürümesi kafaları karıştırdı.

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Tuba Büyüküstün'ün bandanasını, Engin Akyürek'in bileğine takması aşk iddialarını güçlendirdi.

Tuba Büyüküstün iddialara yanıt vererek aşk haberlerini yalanladı.

Ekran Alıntısı

Tuba Büyüküstün "Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz karıştırmayın.. Elif ve Ömer.. ve evet çok güzel bi aşk hikâyesiydi. Dünyanın pek çok yerinde birçok kişinin hâlâ bu aşkın etkisinde olması tesadüf olmasa gerek" dedi.

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Engin Akyürek Tuba Büyüküstün

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