Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor iddiasına yanıt! "Evet çok güzel bir aşk..."

Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrol oynayan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in yıllar önce aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili hakkında yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre ikilinin Paris'te birlikte vakit geçirdikleri ortaya çıktı. Çiftin gittikleri arkadaş grubundan ayrı bir şekilde yürümesi kafaları karıştırdı.

Tuba Büyüküstün'ün bandanasını, Engin Akyürek'in bileğine takması aşk iddialarını güçlendirdi.

Tuba Büyüküstün iddialara yanıt vererek aşk haberlerini yalanladı.

Tuba Büyüküstün "Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz karıştırmayın.. Elif ve Ömer.. ve evet çok güzel bi aşk hikâyesiydi. Dünyanın pek çok yerinde birçok kişinin hâlâ bu aşkın etkisinde olması tesadüf olmasa gerek" dedi.

