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Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ayrıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 11:14 | Son Güncelleme

2017'den bu yana aşk yaşayan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'den kötü haber geldi.

Tuba Büyüküstün, 2017 yılında 6 yıllık eşi Onur Saylak'tan boşanmış ve işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı.

3 yıllık aşk bitti... Ayrıldılar!

YOLLAR AYRILDI

YOLLAR AYRILDI
2. Sayfa'nın özel haberine göre, daha önce haklarında bir çok kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, yolun sonuna geldi. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift yollarını ayırdı.

İLİŞKİ BİTTİ

İLİŞKİ BİTTİ
Karantina günlerinde kızlarıyla birlikte eve kapanan Büyüküstün, sosyal çevresinden bir tüflü vazgeçemeyen Umut Evirgen ile ilişkisini bitirdi.

Manidar paylaşım

Manidar paylaşım
Dün, Tuba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak'ın 3. kez baba olmaya hazırlandığı, sevgilisinin 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Büyüküstün, haberlerin ardından Instagram sayfasında kızları ile videosunu paylaştı. Tuba Büyüküstün videonun altına "En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım... Ve günlerden bir gün biz yine sarmaş dolaş dolaşırken... " notunu düştü.
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