Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ayrıldı!

2. Sayfa'nın özel haberine göre, daha önce haklarında bir çok kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, yolun sonuna geldi. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift yollarını ayırdı.

Manidar paylaşım

Dün, Tuba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak'ın 3. kez baba olmaya hazırlandığı, sevgilisinin 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Büyüküstün, haberlerin ardından Instagram sayfasında kızları ile videosunu paylaştı. Tuba Büyüküstün videonun altına "En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım... Ve günlerden bir gün biz yine sarmaş dolaş dolaşırken... " notunu düştü.