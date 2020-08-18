Tuba Büyüküstün'ü isyan ettiren aşk haberi: Vicdanın varsa insansındır!

Onur Saylak'tan boşandıktan sonra Umut Evirgen'le 3 yıl aşk yaşayan oyuncu Tuba Büyüküstün hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

ESKİ EŞİNİN YAKIN ARKADAŞI İLE...

Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde Büyüküstün'ün, eski eşinin de arkadaşı olan yönetmen Cevdet Mercan ile yeni bir aşka yelken açtığı, eski eşi Onur Saylak'ın da arkadaşı olan yönetmenle el ele görüldüğü öne sürüldü. İddiaya göre Büyüküstün ile Mercan Bebek'te bir apartmandan el ele çıkarken görüldü. Şeref Sözü dizisinin çekimleri için İzmir'e gitmeye hazırlanan Cevdet Mercan'ın başka bir sevgilisi olduğu da haberde yer aldı.

Bu haber güzel oyuncuyu isyan ettirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tuba Büyüküstün, haberin yer aldığı gazeteye sert sözlerle yüklendi.



