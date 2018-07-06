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Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'den romantik kutlama

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2018 14:34 | Son Güncelleme

Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı Umut Evirgen, sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü bakın hangi şarkı sözüyle kutladı.

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'den romantik kutlama

lişkileri olaylı bir şekilde başlayan oyuncu Tuba Büyüküstün ve işletmeci sevgilisi Umut Evrigen aşkı tüm engellere rağmen devam ediyor.

Umut Evirgen sevgilisinin doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Evirgen, "Ölebilecek tek kişi varsa o da benim' diyerek sevgilisine seslendi.

STİNG'İN ŞARKISI İLE SEVGİLİSİNE SESLENDİ

Umut Evirgen, dünyaca ünlü şarkıcı Sting'in 'It's Probably' şarkısı ile sevgilisinin doğum gününde ona olan sevgisini dile getirdi.

İşte Umut Evirgen'in sevgilisi Tuba Büyüküstün'ün doğum gününe özel o paylaşımı:

“Sen tanıdığım en kolay insan değilsin. İkimizin duygularını göstermesi çok zor. Bazıları diyor ki; ben seninle olmamalıyım. Çünkü sen beni üzersin. Ama bu dünyada senin için hayatından vazgeçecek ve ölecek biri varsa muhtemelen o benim."

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Umut Evirgen tuba büyüküstün

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