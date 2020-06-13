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Tuba Büyüküstün 'UNICEF Kısa Film Yarışması'nın jürisinde yer alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 15:58 | Son Güncelleme

2014 yılından beri "UNICEF İyi Niyet Elçisi ve Çocuk Hakları Savunucusu" olarak görev yapan oyuncu Tuba Büyüküstün, Uluslararası Göç Filmleri Festivali ‘UNICEF Kısa Film Yarışması’nın jürisinde yer alacak.

Tuba Büyüküstün 'UNICEF Kısa Film Yarışması'nın jürisinde yer alacak

9 filmin yarışacağı yarışmanın jürisinde Tuba Büyüküstün'ün yanı sıra; UNICEF'in Türkiye temsilcisi Philippe Duamelle ile ABD'li film eleştirmeni ve yazar Darcy Paquet de bulunacak.

8 filmin yarışacağı ‘Aynı Gemi Kısa Film Yarışması’nın jürisinde ise yönettiği ikinci kısa filmle Oscar adayı olan ve 2018'de Akademi üyeleri arasına katılan İranlı senarist ve yönetmen Farnoosh Samadi, Avusturyalı kültür yöneticisi ve küratör Marija Milovanovic, Hollandalı festival satış ve dağıtım şirketi sahibi, aynı zamanda festival stratejisti Wouter Jansen bulunuyor. UNICEF Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ‘En İyi Kısa Metraj Film'e 5 bin, Aynı Gemi Kısa Film Yarışması'nda ‘En İyi Kısa Metraj Film'e bin Avro ödül verilecek.

REZERVASYONLAR BU GECE BAŞLIYOR

14-21 Haziran'da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek, 50'den fazla filmin gösterileceği festivalde filmleri izlemek için rezervasyonlar ise bu gece yarısından (13 Haziran) sonra başlıyor. Tüm filmlerin ücretsiz olarak gösterileceği festivalde sinemaseverlerin www.festivalscope.com sitesine üye olması ve sınırlı sayıda gösterim için rezervasyon yaptırması gerekiyor. 24 saat rezerve edilebilen filmler izlenmediğinde listeden silinerek bilet bir başka sinemasever için yeniden aktifleştiriliyor

AÇILIŞ TÖRENİ YARIN

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin yarın gerçekleştirilecek açılışında, Gaziantep'te yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen açılış ve kapanış törenleri, fotoğraf gerçekliğine en yakın görüntüyü sunan gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda gerçekleştirilecek.

Festivalin Onursal Başkanlığı'nı Suriye asıllı Süryani bir göçmen olan Oscarlı oyuncu F. Murray Abraham; Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını ise ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstleniyor

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