Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen evleniyor mu?

Önceki akşam gittikleri mekanın çıkışında görüntülenen çift merak edilen soruları yanıtladı.

'BİZİ DE DÜĞÜNE ÇAĞIRIN'

Neşeli halleri dikkat çeken ikiliden Umut Evirgen, evlilik iddiaları hakkında; ‘Bizi de düğüne çağırın’ dedi. Tuba Büyüküstün ise ‘Böyle şeyleri nereden duyuyorsunuz bilmiyorum ama doğru değil’ yanıtını verdi.

Umut Evirgen geçen günlerde magazin muhabirlerine poz vererek şöyle demişti:

"Bu defa da yüzü asık yazmayın lütfen. Birden flaş patlayınca öyle bir poz ortaya çıktı. Herhangi bir problem ya da olumsuz bir şey yok. Çok şükür her şey yolunda ve çok mutluyuz."



