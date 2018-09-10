Tuba Ünsal'ın fotoğrafına yorum yağdı!

Mirgün Cabas ile bir süre önce boşanan oyuncu Tuba Ünsal Instagram paylaşımıyla olay oldu.

Tuba Ünsal, tiyatro konusundaki başarısını Kürk Mantolu Madonna oyununu sahneye koyarak göstermiş ve sadece sahne üzerinde değil sahne gerisinde üstlendiği sorumlulukla da pek çok kişi tarafından taktir edilmişti.

İşten kalan zamanlarını çocuklarına ve dergi çekimlerine ayıran Ünsal, son olarak yine bu tarz bir çekime ait kare paylaştı.

Ancak Ünsal paylaşım yaparken takipçilerinden bu denli olumsuz eleştiri geleceğini düşünemedi. Tuba Ünsal’ın takipçileri Ünsül'ın ayağına taktı ve ünlü ismi sert şekilde eleştirdi.

İşte onlardan bazıları:

“Ayaklar 43 numara mı?”

“Fırıncı küreği… Bu nasıl ayak ablam”

“Ayaklar 41 numara var ama yine de güzel kadın”

“Tuba Hanım ayaklarınızın vergisini ödüyor musunuz?”

