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Tuba Ünsal'ın nafaka paylaşımı kadın takipçilerini kızdırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Başından 2 evlilik geçen oyuncu Tuba Ünsal, eski eşlerine ömür boyu nafaka ödemek istemeyen erkeklere destek verdiği için hemcinselerinin tepkisini çekti.

Tuba Ünsal'ın nafaka paylaşımı kadın takipçilerini kızdırdı

İlk evliliğini Cem Çantaş ikinci evliliğini de Mirgün Cabas'la yapan Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı oldu. Yaptığı paylaşımda eski eşlerine ömür boyu nafaka ödemek zorunda olan erkeklere destek veren Ünsal, kadın takipçilerinin tepkisine maruz kaldı.

"2 EŞİMLE KIRMADAN DÖKMEDEN AYRILDIK"

Ünsal açıklamasında şunları söyledi: "İki şahane adamdan iki şahane çocuğum oldu. İkisiyle de kırmadan dökmeden ayrıldık. Bu sadece benimle ilgili değildi, eski eşlerimin de katkısıyla oldu. Birini kalpten sevince ayrılıkta canın ne kadar yanarsa yansın o sevgiyi başka bir forma evirmek gerekli. Yoksa bu dünyaya getirmeye karar verdiğimiz çocuk çok etkilenir, yıpranır, hayata karşı baştan müthiş bir korkuyla başlar.

"SAĞLIKLI KARISINA ÖMÜR BOYU NAFAKA ÖDÜYOR"

Nafaka olayının çifte standardını görüyorum. Maalesef pek çok erkek bu konuda zor durumda bırakılıyor. Ayrıldığı karısı gayet sağlıklı, çalışabilecek bile olsa ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Sözüm hayatını evine adamış olan kadınlara değil. Neden erkek ömür boyu ayrılığın maddi yükünü göğüslüyor? İlk kez bunu söyleme gereği duyuyorum; iki ayrılığımda da hiçbir talebim olmadı. Hatta sadece çocuklarımı ve kişisel eşyalarımı aldım çıktım."

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2 EVLİLİK YAPMIŞTI

Tuba Ünsal ilk evliliğini Cem Çantaş ile yapmıştı. 2010'da nikah masasına oturduğu, kızı Sare'nin babası Murat Pilevneli'den 2012'de boşanmıştı. 2013'te hayatını birleştirdiği, Civan Mert'in babası Mirgün Cabas'tan ise haziran 2018'de boşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
tuba ünsal nafaka

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
evet ya kadin hakli 10 gun evli kalip bosanan erkekler bile 20 25 sene nafaka veriyor hak bumu peki sorsan kadin erkek esit ilkesini savunurlar ama kolay parayada hayir diyemezler kariyerli olsun olmasin esitlikse esitlik olsun kadin ayriliyorsa erkege nafaka odesin 10 gun evli kalip 20 25 sene ????????
NAFAKA ALAN BAZI KADINLAR İNTİKAM ALIYOR ACİZMİ ÇALIŞSIN SAKATMI ÖZÜRLÜMÜ BAŞKA ERKEKLERLE YATACAN KALKACAN ÇOCUĞU ANNENE ATICAN BEN HANNEYİM DİYENLERİN ALLAH BELASINI VERİYOR ANNELİK KUTSALDIR ONUN BUNUN KUCAĞINDA MEZA OLUP SABAH YATAKLARDAN SİKTİR EDİLEN ANNE OLAMAZ EVLADININ SICACIK KOLLARINDA HUZURLA UYANACAĞINA ONLAR GİBİ OLAN GECELİK ERKEKLERİN YATAĞINDA KULLANILMAYA DEVAM EDERLER
Karakter sahibi kadınların sesi olmuşsun. Bravo
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