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Tuba Ünsal, Uluslararası Antalya Film Festivali jürisinde

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 12:09 | Son Güncelleme

YAPIMCILIĞINI ve başrolünü üstlendiği 'Kürk Mantolu Madonna' oyunu sezon boyunca kapalı gişe oynayan Tuba Ünsal, bu yıl 55'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali jürisine dahil oldu.

Tuba Ünsal, Uluslararası Antalya Film Festivali jürisinde

ANTALYA, (DHA) - YAPIMCILIĞINI ve başrolünü üstlendiği 'Kürk Mantolu Madonna' oyunu sezon boyunca kapalı gişe oynayan Tuba Ünsal, bu yıl 55'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali jürisine dahil oldu.
'Melekler Beyaz Giyer' filmiyle geçen yıl Altın Portakal kazanan Çinli yönetmen Vivian Qu'nun başkanı olduğu Uluslararası Antalya Film Festivali'nin uluslararası yarışma jürisine Tuba Ünsal da dahil oldu.
Ünsal'ın yanı sıra, ödüllü İtalyan yazar ve senarist Maurizio Braucci, Romen yeni dalga sinemasının öncülerinden FIPRESCI ödüllü yapımcı/yönetmen Calin Peter Netzer, Doha Tribeca Film Festivali Kültür ve Sosyal İçerik direktörlüğünü yapan Fatma El Remaihi yer alıyor.
DÜNYACA ÜNLÜ YÖNETMEN TARR, ANTALYA'DA
Diğer yandan, yeni nesil yönetmenlere öncülük etmesiyle tanınan dünyaca ünlü Macar yönetmen Béla Tarr, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum'a özel bir atölye düzenlemek üzere Antalya'ya geldi. Bela Tarr tarafından seçilen 12 katılımcı, dün ilk kez usta yönetmenle buluştu. Uluslararası Antalya Film Festivali için atölye çalışmalarına başlayan ünlü yönetmen ve 12 katılımcı, proje geliştirme toplantılarının ardından yapacakları çekimler için Antalya'nın semt pazarlarında mekan keşfine çıktı. Kaleiçi gibi turistik bölgeleri de atölye katılımcılarıyla dolaşan Tarr, 3 Ekim'e kadar sürecek atölye süresince yeni nesil yönetmenlerin sanatsal yaklaşımlarına mentorluk yapacak ve finalistlerle kısa film çekecek.

FOTOĞRAFLI

Tuba Ünsal, Uluslararası Antalya Film Festivali jürisinde

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