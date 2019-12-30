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  4. TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 16:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA 2019 bilim ödüllerini alan akademisyenlere ödüllerini takdim etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 2019 ödüllerinin verildiği törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA 2019 bilim ödüllerini alan akademisyenlere ödüllerini takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 2019 ödüllerinin verildiği törene katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül alan akademisyenlere ödüllerini takdim etti.
TÜBİTAK Teşvik Ödülleri, Doç. Dr. Uğur Bozkaya, Dr. Öğr. Üyesi Emine Ülkü Sarıtaş Çukur, Doç. Dr. Alper Uzun, Doç. Dr. Uğur Canpolat, Prof. Dr. Güliz Nigar Güncü, Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan, Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Doç.Dr. Şener Aktürk, Doç. Dr. Gül Günaydın, Doç. Dr. F. Nükhet Harmancıoğlu Gür ve Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas’a verilirken, TÜBİTAK Bilim Ödülleri, Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Erdal Arıkan, Prof. Dr. Kazim Şahin ve Prof. Dr. Syeda Arzu Wastı’ya verildi. Fuat Sezgin Ödülü ise Prof. Dr. Esin Kahya’ya verildi.
TÜBA 2019 TESEP ödülleri, Prof. Dr Fatih Duman, Doç. Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu ve Dr. Esra Sazyek, Dr. Sühelya Yenidünya Gürgen, Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu ve Prof. Dr. Yasemin Beyazıt’a takdim edilirken, GEBİP ödüllerini alan isimler ise şöyle:
“Dr. Öğr. Üyesi Ahu Arslan Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi Umut Aydemir, Dr. Öğr. Üyesi Turgay Bayraktar, Doç. Dr. Nazife Erkurşun Özcan, Doç. Dr. Nurettin Mengeş, Dr. Öğr. Onur Tokel, Dr. Öğr. Burak Ülgüt, Doç. Dr. Zeki Candan, Doç. Dr. Hülya Cebeci, Prof. Dr. Can Özgür Çolpan, Dr. Öğr. Üyesi Batur Ercan, Doç. Dr. Güneş Karabulut Kurt, Prof. Dr. İhsan Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cengiz Onbaşlı, Doç. Dr. Arzucan Özgür Türkmen, Doç. Dr. Hilal Yazıcı Malkoçoğlu, Doç. Dr. Merva Soluk Tekkeşin, Prof. Dr. Sibel Aylin Uğur İşeri, Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan, Doç. Dr. Ali Balcı, Prof. Dr. Seda Dural Çetinkaya, Doç. Dr. Fatih Durgun, Doç. Dr. Ersin Erdoğan, Doç. Dr. Ferdane Nükhet Harmancıoğlu Gür, Doç. Dr. Hacer Tokyürek, Dr. Öğr. Üyesi Halit Uyanık ve Prof. Dr. Ozan Yılmaz.”
Fuat Sezgin Ödülleri, Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu, Doç. Dr. Halil Tekiner, Dr. Ahmet Selami Çalışkan, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ve Prof. Dr. Atilla Bir’e verildi. Uluslararası Akademi Ödülleri ise Prof. Dr. Faiz Jamil Ragep ve Prof. Dr. Adrian Bejan yerine Prof. Dr. Bahri Şahin’e takdim edildi. TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülü alan katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

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