"Tüberküloz, insandan insana bulaşabiliyor"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, insandan insana bulaşabilen tüberkülozun, en sık akciğerleri tutmasına rağmen lenf bezleri, böbrekler, idrar yolları, kadın üreme organları, beyin ve kemikler gibi organları da etkileyebildiğini duyurdu.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, halk arasında "verem" ya da "ince hastalık" olarak bilinen tüberkülozun "mycobacterium tuberculosis" etkeni tarafından oluşturulan bulaşıcı bir hastalık olduğu belirtildi.

Açıklamada, insandan insana bulaşabilen tüberkülozun, en sık akciğerleri tutmasına rağmen lenf bezleri, böbrekler, idrar yolları, kadın üreme organları, beyin ve kemikler gibi organları da etkileyebildiği kaydedildi.

Tüberkülozun, insandan insana solunum yolu ile geçtiği aktarılan açıklamada, tüberküloz tedavisi olmamış bir verem hastasıyla uzun saatler havasız bir ortamda kalan kişilerin risk altında olduğu, ayrıca hastalığın, kaynatılmamış sütten de geçebileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Aşırı yorgunluk, alkol, sigara, şeker hastalığı gibi risk faktörlerinin varlığıyla birlikte öksürük, ateş, zayıflama, iştahsızlık ve terleme gibi semptomlarla başvuran hastalara akciğer grafisi ve balgam muayenesi ile tanı konuluyor. Hastalığın tedavisi, 6-9 ay kadar süren ilaç tedavisi ile yapılıyor." denildi.