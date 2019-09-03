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"Tüberküloz, insandan insana bulaşabiliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:24 | Son Güncelleme

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü: - "İnsandan insana bulaşabilen tüberküloz, en sık akciğerleri tutmasına rağmen lenf bezleri, böbrekler, idrar yolları, kadın üreme organları, beyin, kemikler gibi organları da etkileyebiliyor"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, insandan insana bulaşabilen tüberkülozun, en sık akciğerleri tutmasına rağmen lenf bezleri, böbrekler, idrar yolları, kadın üreme organları, beyin ve kemikler gibi organları da etkileyebildiğini duyurdu.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, halk arasında "verem" ya da "ince hastalık" olarak bilinen tüberkülozun "mycobacterium tuberculosis" etkeni tarafından oluşturulan bulaşıcı bir hastalık olduğu belirtildi.

Açıklamada, insandan insana bulaşabilen tüberkülozun, en sık akciğerleri tutmasına rağmen lenf bezleri, böbrekler, idrar yolları, kadın üreme organları, beyin ve kemikler gibi organları da etkileyebildiği kaydedildi.

Tüberkülozun, insandan insana solunum yolu ile geçtiği aktarılan açıklamada, tüberküloz tedavisi olmamış bir verem hastasıyla uzun saatler havasız bir ortamda kalan kişilerin risk altında olduğu, ayrıca hastalığın, kaynatılmamış sütten de geçebileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Aşırı yorgunluk, alkol, sigara, şeker hastalığı gibi risk faktörlerinin varlığıyla birlikte öksürük, ateş, zayıflama, iştahsızlık ve terleme gibi semptomlarla başvuran hastalara akciğer grafisi ve balgam muayenesi ile tanı konuluyor. Hastalığın tedavisi, 6-9 ay kadar süren ilaç tedavisi ile yapılıyor." denildi.

Tüberküloz hastalarının eksik ve yanlış ilaçlarla, düzensiz ve/veya yetersiz süre tedavi edilmesi sonucu hastalığa neden olan mikropların ilaçlara direnç kazanmasına "dirençli tüberküloz" adı verildiği hatırlatılan açıklamada, "İlaçlar, mikropları öldüremez hale geldiğinde hasta ilaç almasına rağmen bir türlü iyileşemiyor ve mikroplar her geçen gün çoğalıyor. Dirençli tüberküloz hastalarının tedavisi ise yaklaşık 24 ay sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

- "Tüberküloz tedavisinde ilaçları düzenli kullanmak şart"

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü açıklamasında, hastalığın tedavisinde dikkat edilecek en önemli konunun ilaçların eksiksiz ve düzenli olarak, hekimlerin belirttiği süre boyunca kullanılması olduğu vurgulandı.

Hastalığın tedavi edilmediğinde öldürücü olabileceğine işaret edilen açıklamada, "İlaçlar düzenli ve tam olarak kullanıldığında ise hastaların tamamına yakını iyileşme sürecine giriyor." denildi.

Açıklamada, 2-3 hafta süren öksürüğü olan kişilerin mutlaka bir hekime başvurmaları, yeni doğan bebeklerin mutlaka aşılanması gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca hasta yakınlarının da mutlaka dispansere giderek sağlık kontrolü yaptırması önerildi.

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Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü

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