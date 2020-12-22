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Tüberküloz nedir? Tüberküloz nasıl bulaşır?

22.12.2020 17:29 | Son Güncelleme:
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Tüberküloz nedir? Tüberküloz nasıl bulaşır?

Bulaşıcı bir akciğer hastalığı olan tüberküloz, tedavisi mümkün olan bir hastalık türüdür. Bu hastalık için önceden önlem alınması da mümkündür. Siz de “Tüberküloz nedir? Belirtileri nelerdir? Kişiden kişiye nasıl bulaşır?” gibi sık sorulan soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı, tedavisi bulunmuş olmasına rağmen hala ölüm nedenleri arasında ön sıralarda yer alan ciddi bir rahatsızlıktır. Bu yüzden bireylerin kafasında bu hastalıkla ilgili birçok soru işareti vardır. Gelin bu rahatsızlığı biraz daha yakından tanıyalım.

Tüberküloz(Verem) Hastalığı

Tüberküloz, halk arasında verem hastalığı veya ince hastalık olarak da bilinen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu hastalık mycobacterium tuberculosis isimli bakterilerden kaynaklanır. Tüberküloz hastalığına neden olan bu bakteri kişinin vücudunda yıllarca etki oluşturmadan barınabilir. Vücut zayıf olduğu anda ise hastalığa yol açar. Tüberküloz bulaşıcı bir akciğer hastalığıdır. Hava yoluyla kişiden kişiye bulaşır. Bulaşan kişinin öncelikle akciğerinde hasar oluşturmaya başlar. İlerleyen zamanlarda ise beyin, böbrek gibi farklı organları da etkiler. Lenf bezleri ve akciğer zarına da zarar verir. Bu bölgelerde iltihaplanmalar ve erimeler olur. Tüm vücudu etkileyebilecek tüberküloz hastalığı, tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Ayrıca verem aşısı ile de hastalık oluşmadan önlem alınması mümkündür. Tüberküloz hastalığında tedavi süreci çok önemlidir. Eğer hasta tedavi edilemez veya yanlış tedavi edilirse ölüm ile sonuçlanabilir. Bundan dolayı hastalık hakkında bilinçli olmak çok önemlidir.

Tüberküloz (Verem) Hastalığının Bulaşma Yolları

Bireylerin en çok merak ettiği sorulardan biri de “Tüberküloz nasıl bulaşır?” olmuştur. Tüberküloz hava yolu ile bulaşan bir rahatsızlıktır. Tüberküloz hastalığının kaynağı , tedavi görmemiş akciğer tüberkülozlu hastalardır. Bu kişilerin hapşırması, öksürmesi veya konuşması sonucu ortama mikroplar yayılır. Uzun süre havada canlı olarak asılı kalabilen mikroplar sağlıklı kişiler tarafından solunduğunda hastalık bulaşır. Solunan hava önce akciğerlere iletirken, daha sonra kan yolu ve lenf akımıyla vücudun başka organlarına da gidebilir. Tüberküloz hastalığı grip, nezle gibi kolaylıkla bulaşan bir hastalık değildir. Bu hastalığa sahip kişilerle uzun süre kapalı bir ortamdan bulunulduğu takdirde bu hastalığa yakalanılır. Tüberküloz yemek tabakları, çatal, kaşık, giysi gibi kişisel eşyalardan, kan veya cinsel yollardan bulaşmaz. Bu hastalığın bulaşma riskini arttıran bazı durumlar vardır. Şeker hastalığı, böbrek hastalığı, sigara ve alkol kullanımı, bebeklik ve yaşlılık dönemi, stresli yaşam koşulları, beslenme bozuklukları bu durumlardandır. Ayrıca kalabalık yaşam koşulları ve yoksulluk bulaşma riskini artırmaktadır.

Tüberküloz (Verem) Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Tüberküloz hastalığı genelde hafif başlar, bazen belirti bile göstermeyebilir. Hafif başlayıp yavaş ilerleyen belirtileri hasta başka nedenlere bağlayabilir. Bu yüzden hastalar uzman yardım almaya gecikebilirler. Bu durum hastalığın daha çok yayılmasına ve tutulan organın daha fazla tahrip olması kötü sonuçlar doğurabilir. Bu arada da hasta çevresine hastalığı yayabilir. Tüberküloz belirtisi hissedildiği andan itibaren yardım almak çok önemlidir. Bu hastalıktan vücudun farklı bölgeleri etkilenebilir. Tüberküloz hastalığının belirtileri ise şunlardır:

  • İki haftadan uzun süren öksürük ve kanlı balgam
  • Sırtta ve göğüste ağrı
  • Nefes darlığı ve ses kısıklığı
  • Karaciğer ya da dalakta büyüme
  • İstemsiz kilo verme, iştahsızlık ve zayıflama
  • Titreme nöbetleri
  • Yükselen ateş
  • İki haftadan uzun süren gece terlemeleri
  • Çabuk yorulma ve halsizlik hissi
  • Karın ağrısı ve karın bölgesinde elle hissedilebilen kitle,
  • Kalça, diz veya kemik gibi eklemlerde iltihaplanma
  • Karın bölgesinde sıvı birikimi
  • Değişken miktarlarda kan tükürme
  • Boyun bölgesindeki lenf bezlerinde büyüme
  • İshal ve / veya emilim bozuklukları
  • Kalçalar ve dizlerde eklem hasarı

Tüberküloz Testi Nasıl Yapılır?

Tüberküloz ihmal edildiğinde ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Bu yüzden ciddiye alınması ve teşhis edilmesi çok önemlidir. Yazıda bulunan belirtilerden herhangi birini hisseden bireyler geç kalmadan tüberküloz testi yaptırmalıdır. Hastalığın belirlenmesi için 2 tane test yapılır. Bu testler kan testi ve deri testidir. Cilt testi (PPD testi) için ön kol cildi içine tüberküloz proteini enjekte edilir ve oluşan şişlik 3 gün sonra değerlendirilir. 5 mm ve üzerindeki şişlikler pozitif olarak kabul edilir ve o kişinin daha önce tüberküloz mikrobu ile karşılaşmış olabileceğini gösterir. Bu bölgede kızarıklığın olması ise normaldir. Kan testinde ise hastadan kan örneği alınır. Alınan kan örneği ile bağışıklık sisteminin hastalık nedeni olan bakterilere nasıl tepki verdiği izlenir. Kan testi ile yapılan incelemelerde sonuç 24 saat içinde belli olmaktadır.

Tüberküloz (Verem) Hastalığı Tedavisi Nasıldır?

Tüberküloz hafife alınmaması gereken bir hastalıktır. Tüberkülozda ileri aşamadan sonra doktora başvurulması hastalığın teşhisini zorlaştırır. Yanlış tedavi yöntemine neden olabilir. Bundan dolayı tüberküloz belirtilerini gözlemleyen hastalar geç kalmadan doktora başvurmalı ve tedavi olmalıdır. Tüberküloz hastaları ilaç tedavisi ile iyileşebilir. İlaçlar özellikle başlangıç evresinde yüksek seviyede iyileştirici etki gösterir ve hasta hızlı şekilde sağlığına kavuşur. Tüberküloz ilaçlarının ciddi yan etkileri yoktur. Bu yüzden rahatlıkla kullanılabilir. İlaç tedavisi uygulanan hastaların bu süreçte beslenmelerine dikkat etmeleri, vitamin desteği alması, yaşadığı yerin sık sık havalandırılması ve güneş ışınlarından faydalanması tavsiye edilir. Hastalığın tedavisi yaklaşık olarak 6 ay sürer ve çeşitli ilaçlar yoluyla yapılır. Tedavi sürecinin ardından hastalarda tamamen iyileşme gerçekleşir.

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