Tüberküloz tanı ve tedavi rehberi güncellendi

Sağlık Bakanlığı, veremsiz bir Türkiye hedefi doğrultusunda, "Ulusal Tüberküloz Kontrol Programını" güncelledi.

Halk arasında "verem" olarak bilinen tüberküloz hastalığı tüm dünyada halen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde yürütülen tanı, tedavi, takip ve diğer çalışmaların aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla 2011'de Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi'ni hazırlayarak uygulamaya koydu.

Rehber, dünyadaki bilimsel gelişmeler ve tüberküloz kontrolündeki yenilikler nedeniyle Bakanlık Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yenilendi.

- "Hasta sayısı yüzde 5 azaldı"

Rehber, ülke genelindeki tüm verem savaş dispanserlerine, göğüs hastalıkları uzmanlarına ve ilgili diğer uzman hekimlere dağıtılacak.

"Latent tüberküloz enfeksiyonu", "tüberküloz tanısı ve tedavisi", "ilaca dirençli tüberküloz", "çocukluk çağı tüberkülozu", "tüberkülozun mikrobiyolojik tanısı" gibi bölümlerden oluşan rehber ile tüberkülozla mücadelede tüm sağlık çalışanlarına yol gösterilmesi ve hizmetlerin standardizasyonunun sağlanması amaçlanıyor.