SELMA KASAP - Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik'in de bulunduğu uluslararası konsorsiyum, tüberküloz mikrobuna karşı direncin kırılmasına neden olan "TYK2" isimli geni keşfetti.

Prof. Dr. Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada her 5 kişiden birinin yani 1,5 milyar insanın tüberküloz hastalığına neden olan "mycobacterium tuberculosis" mikrobu

taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Mikrobun taşıyıcılarından yüzde 10'unun hastalandığını aktaran Özçelik, büyük orandaki taşıyıcının bağışıklık sisteminin mikroba karşı

direnç için yeterli donanıma sahip olması dolayısıyla sağlıklı kaldığını anlattı.

Hastalığın başta akciğerler

olmak üzere farklı organlarda ortaya çıktığını belirten Özçelik, rahatsızlık tedavi edilmediğinde

veya tedaviye direnç geliştiğinde tüberkülozun ölüme yol açtığını aktardı.

Tüberkülozun 1940'lı yıllarda Türkiye'de ilk sırada gelen ölüm nedeni olduğunu hatırlatan Özçelik, başta Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü ve verem savaş dispanserleri olmak üzere bu önemli sağlık sorununa karşı büyük başarılar

elde edildiğini vurguladı.