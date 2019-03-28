"TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"

Programın açılış konuşmalarını TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Koordinatörü ve Marmara Üniversitesi Nano Teknoloji ve Biomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz ile Prof. Dr. Ali Köse yaptı.

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ödül törenine tebrik telgrafı gönderdi. Ödül törenine çeşitli üniversiteler, İstanbul ve çevre illerin milli eğitim müdürlükleri ile yarışmaya katılan öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Yarışmada birincilik ödülü alan okullar ve öğrenciler şunlar:

Biyoloji alanında, İstanbul Özel Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu öğrencileri Derin Taylan ile Nazlı Ceren Kars ve Düzce Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hilal Seyhan, Coğrafya alanında, İstanbul Özel Anabilim Ortaokulu öğrencisi Ömer Eren Yılmaz, Değerler Eğitimi alanında, Kocaeli İzmit Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Ecem Topal ve Didem Kurt, Fizik alanında, Özel İstanbul Fen Bilimleri Medeniyet Okulları Ortaokulu öğrencisi Babürşah Uslu ve Düzce Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Taha Vedat Özgen ile Muhammet Ali Atabaş, Kimya alanında, İstanbul Özel Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Ortaokulu öğrencileri Murat Engin Kır ve Kaan Gürsu, Matematik alanında, İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Belis Yener, Nisa Kökden ve Bersu Berker, Tarih alanında, İstanbul Özel Anabilim Ortaokulu öğrencisi Kuzey Ateş Kalkavan, Teknolojik Tasarım alanında, İstanbul Atatürk Ortaokulu öğrencileri Senem Nehir Arı ile Kerem Dağarcıkoğlu ve Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Mahmut Eren Demir ve Deniz Özdoğan, Türkçe alanında, İstanbul Özel Denizatı Ortaokulu öğrencileri Nil Bulca ve Senay Irmak Kolaylı, Yazılım alanında, İstanbul Özel Anabilim Ortaokulu öğrencileri Ayçin Güzey ve Özge Öztürk.

