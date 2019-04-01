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TÜBİTAK 55 personel alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 08:57 | Son Güncelleme

TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de görev yapmak üzere 55 personel istihdam edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'de görevlendirilmek üzere 55 personel alımı yapılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı, Malzeme Enstitüsü ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine bağlı Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 14 personel alınacak.

Öte yandan, TÜBİTAK Başkanlık Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde görev yapmak üzere 41 personel alımı yapılacak.

Ankara ve Kocaeli'deki kadrolara yapılacak alım için 22 Nisan'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden müracaat edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
araştırmacı personel alımı TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

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