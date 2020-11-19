TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan flaş 'yerli aşı' açıklaması

Ege Üniversitesi ve Aşı Bilimi Derneğinin düzenlediği 3. Uluslararası Aşı Bilimi Webinarı'na katılan Prof. Dr. Mandal, bilim insanlarının Kovid-19'a karşı aşıyı bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı.

Prof. Dr. Mandal, salgın döneminde sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığını, bilim insanlarının da hastalığa çare bulmak için aralıksız mesai harcadığını dile getirdi.

TÜBİTAK bünyesindeki Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında devam eden aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Mandal, şöyle konuştu:

"Bu dönem, tüm insan kaynakları ve disiplinlerimizle bu sürecin içindeyiz. 49 farklı kuruluşta görev yapan 436 araştırmacı şu an bu ülke ve insanlık için aşı geliştirmek amacıyla çalışıyorlar. Kovid noktasında belki ilk aşıyı bulan biz olmayacağız ama en verimli aşıyı bulma noktasında biz ülke olarak adayız. Bu konuda hocalarımıza güveniyoruz."

Kovid-19 Türkiye Platformu kapsamında 17 projenin yürütüldüğünü de belirten Mandal, "Aşı kapsamında değerlendirirsek 8 aşı çalışması var. Bunların 4'ü klinik faz çalışması aşamasında. Ülkemiz her bir aşamayı bu esnada öğreniyor. Diğer 4 aşımız da yakın zamanda hayvan deneylerini tamamlama aşamasına gelecek. Bu gerçekten ülke için bir başarıdır." dedi.