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  4. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan flaş 'yerli aşı' açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan flaş 'yerli aşı' açıklaması

19.11.2020 16:15 | Son Güncelleme:
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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan flaş 'yerli aşı' açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en verimli aşıyı geliştirme konusunda aday ülkelerden birisi olduğunu söyledi. Mandal, "Kovid noktasında belki ilk aşıyı bulan biz olmayacağız ama en verimli aşıyı bulma noktasında biz ülke olarak adayız. Bu konuda hocalarımıza güveniyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi ve Aşı Bilimi Derneğinin düzenlediği 3. Uluslararası Aşı Bilimi Webinarı'na katılan Prof. Dr. Mandal, bilim insanlarının Kovid-19'a karşı aşıyı bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı.

Prof. Dr. Mandal, salgın döneminde sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığını, bilim insanlarının da hastalığa çare bulmak için aralıksız mesai harcadığını dile getirdi.

TÜBİTAK bünyesindeki Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında devam eden aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Mandal, şöyle konuştu:

"Bu dönem, tüm insan kaynakları ve disiplinlerimizle bu sürecin içindeyiz. 49 farklı kuruluşta görev yapan 436 araştırmacı şu an bu ülke ve insanlık için aşı geliştirmek amacıyla çalışıyorlar. Kovid noktasında belki ilk aşıyı bulan biz olmayacağız ama en verimli aşıyı bulma noktasında biz ülke olarak adayız. Bu konuda hocalarımıza güveniyoruz."

Kovid-19 Türkiye Platformu kapsamında 17 projenin yürütüldüğünü de belirten Mandal, "Aşı kapsamında değerlendirirsek 8 aşı çalışması var. Bunların 4'ü klinik faz çalışması aşamasında. Ülkemiz her bir aşamayı bu esnada öğreniyor. Diğer 4 aşımız da yakın zamanda hayvan deneylerini tamamlama aşamasına gelecek. Bu gerçekten ülke için bir başarıdır." dedi.

"YERLİ VE MİLLİ AŞI ÖNEMLİ"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise üniversite olarak aşı faaliyetleri konusunda uzun yıllardır çalışma yaptıklarını söyledi.

TÜBİTAK'ın oluşturduğu platformda da bölgedeki akademisyenlerle Kovid-19’a karşı DNA aşısı geliştirme çabası içinde olduklarını belirten Budak, "Yerli ve milli aşı bizim için çok önemli. Bunu Türk bilim adamlarının yapabileceğine de inanıyoruz. Devletimiz, Bakanlığımız, başta Cumhurbaşkanımız, TÜBİTAK ve YÖK başkanlarımız bu konuya özel önem veriyorlar. Türk bilim adamları bu aşı geliştirme çalışmasına uzun vadeli bakmalı diye düşünüyorum." dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz ise Kovid-19'un tehlikeli bir hastalık olduğunu kaydetti.

Dünyada 57 milyon insanın bu hastalığa yakalandığını ve 1 milyon 400 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Gürüz, "Ege Üniversitesi hızlı Kovid-19 DNA aşısı geliştirmek için yola çıkan ekibin bir parçası olarak ticari kaygıdan uzak, sadece bilimsel kriterleri karşılayan en iyi aşıların Türk bilim insanlarınca üretileceğine inancım tamdır. Bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bize katkı koyan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

AA

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