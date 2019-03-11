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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Erzurum'da akademisyen ve öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 21:33 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "Ülkede Ar-Ge çalışmalarına ayrılan 32 milyar liranın yüzde 5'i olan 1,6 milyar lirayı 2017'de kurum olarak kullandırdık. Ar-Ge çalışmalarında bir önceki yıla göre oransal artış var. Bu oranların artması lazım. 32 milyarın yüzde 57'si özel sektör tarafından kullanıldı, bunun 2023'teki hedefi ise yüzde 66'ya çıkmak. Yüksek öğretimdeki pay ise yüzde 33'lerde"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erzurum'da akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Atatürk Üniversitesince, 15 Temmuz Milli İrada Salonu'nda akademisyenlere yönelik düzenlenen "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve Yeni TÜBİTAK Yaklaşımı" konferansında konuşan Mandal, Atatürk Üniversitesinin ülkede eğitim veren üniversitelerin yaş ortalamasının üstünde ve köklü bir eğitim kurumu olduğunu belirtti.

TÜBİTAK’ın yaptığı çalışmaları anlatan Mandal, "Ülkede Ar-Ge çalışmalarına ayrılan 32 milyar liranın yüzde 5'i olan 1,6 milyar lirayı 2017'de kurum olarak kullandırdık. Ar-Ge çalışmalarında bir önceki yıla göre oransal artış var. Bu oranların artması lazım. 32 milyarın yüzde 57'si özel sektör tarafından kullanıldı, bunun 2023'teki hedefi ise yüzde 66'ya çıkmak. Yüksek öğretimdeki pay ise yüzde 33'lerde." diye konuştu.

TÜBİTAK olarak yurt dışı burs programlarına da destek verdiklerine işaret eden Mandal, "Bu kapsamda yüksek lisans ve doktora eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Bu çerçevede 'Sanayi Doktora Programı' başlattık. 33 üniversite ve 77 firmanın iş birliği ile 4 yıllık burs desteği ve 3 yıllık da istihdam süresi olmak üzere 7 yıllık program hazırladık." dedi.

Akademisyenlerle gerçekleştirilen söyleşinin ardından öğrencilerle buluşan Mandal, "kariyer planlaması ve başarı" konusunda bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaştı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da üniversitenin genel işleyişi, yeni tasarım sistemi ve uygulamaya koyduğu dönüşüm projesiyle ilgili bilgiler verdi.

Çomaklı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal'a katkıları için teşekkür etti.

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Erzurum Erzurum Atatürk Üniversitesi Konferans TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal

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