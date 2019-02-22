TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, üniversitelilerle buluştu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yurt dışı programlarına destek verdiklerini belirterek, "33 üniversite ve 77 firmanın işbirliğiyle 4 yıllık burs desteği ve 3 yıllık da istihdam süresi olmak üzere 7 yıllık program hazırladık. Program kapsamında 517 öğrenci yurt dışına gönderilecek." dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen "Bilim, Teknoloji, Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirilmesi ve Yeni TÜBİTAK Yaklaşımı" başlıklı konferansa katılan Mandal, TÜBİTAK'ın çalışmaları ve gelecekle ilgili vizyonu hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Öğrencilerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu dile getiren Mandal, Türkiye'de 1 yıl içerisinde Ar-Ge'ye ayrılan rakamlarda yüzde 5'lik bir artış yaşandığını aktararak, "Ülkemizde Ar-Ge çalışmalarına ayrılan 32 milyar liranın yüzde 5'i olan 1,6 milyar lirayı 2017'de kurum olarak biz kullanmışız. Bir önceki yıla göre oransal artış var. Bu oranların artması lazım. 32 milyar liranın yüzde 57'si özel sektör tarafından kullanıldı, bunun 2023'teki hedefi ise yüzde 66'ya çıkmak. Yüksek öğretimdeki pay ise yüzde 33'lerde." diye konuştu.