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TÜBİTAK Başkanı: İlacını, aşısını kendisi üreten ülke olmak istiyoruz

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.09.2019 13:17 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.

TÜBİTAK Başkanı: İlacını, aşısını kendisi üreten ülke olmak istiyoruz

KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Hem aşıda hem de ilaçta, ülkemizin yakın geleceğinde ithal eden değil, ilacını, aşısını kendisi üreten ülke olmak istiyoruz" dedi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne geldi. Üniversitede ilk olarak Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret eden Hasan Mandal, daha sonra sırası ile Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi, İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezini gezdi. Araştırma merkezlerinde yapılan çalışmalar hakkında Rektör Çalış ile merkez müdürlerinden bilgiler alan Mandal, Erciyes Üniversitesinin milli aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.
'GEREKİ KATKIYI SUNACAĞIZ'
Ziyaret sonrası konuşan Mandal, üniversitedeki bir takım gelişmeleri izlediklerini, bu kapsamda hem aşı merkezi, hem de ilaç merkezini gezdiklerini söyleyerek, "Bakmaya çalıştığımız bu alt yapıların daha çoklu kullanımı, müşteri odaklı kullanımı ve en önemlisi de buradan çıkacak olan beklentinin ürün niteliğinde en kısa sürede kullanılır olmasıdır. Hem aşıda, hem ilaçta, hem de kimyasal, biyoteknolojik ilaçlarda, biz ülkemizin yakın geleceğinde ithal eden değil, ilacını, aşısını kendisi üreten ülke olmak istiyoruz. Bizde TÜBİTAK olarak bu süreçlerin içerisinde yapabileceğimiz katkı neyse hem görüş verme anlamında hem de paydaş kuruluşlarla buluşturma anlamında hem de gerektiğinde destek verme anlamında gerekli katkıyı sunmayı çalışacağız" dedi.
'İNSAN KAYNAĞI ÇOK ÖNEMLİ'
Mandal, ilaç ve aşı çalışmalarında alt yapı ve insan kaynağının önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"TÜBİTAK olarak bakıldığı zaman en kuvvetli normal firmalarımızın, üniversitelerimizin vermiş olduğu projeler var. Ama biz özellikle yakın zamandaki en önemli ihtiyaç noktası olan biyoteknolojik, biyobenzerden başlayarak orada belli bir düzeye geldiğimizi ve daha da gelişeceğimizi düşünüyoruz. Onun içinde alt yapı çok çok önemli. İnsan kaynağı çok çok önemli. Üniversitelerimizin, özelinde Erciyes Üniversitemizin, hem alt yapı açısından, hem de çok yakın gelecekte alt yapı ile zenginleştirilmiş insan kaynağı açısından; hem biyobenzer yapılarda, hem biyoteknolojik ilaçlarda olsun, hem de orijinal molekül geliştirmede olsun, iddialı olacağına inanıyoruz."

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TÜBİTAK Başkanı: İlacını, aşısını kendisi üreten ülke olmak istiyoruz

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