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  4. TÜBİTAK Başkanı Mandal, Antalya'da "Mühendishane Kampı"na katıldı

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Antalya'da "Mühendishane Kampı"na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 22:37 | Son Güncelleme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "Dünyada yapay zeka kaynaklı 15,7 trilyon dolarlık potansiyel artış var. Çin ve Kuzey Amerika artıştan en fazla pay sahibi olacak bölgeler olarak karşımıza çıkıyor"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'de 16 ila 74 yaş grubunun yüzde 75'inin internet kullandığını söyledi.

Prof. Dr. Mandal, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Mühendishane Kampı" kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrencilere "Bilişim Çağı" hakkında konuşma yaptı.

Türkiye'nin 2010'lu yıllarından itibaren inovasyon ve dijital dönüşüm kavramlarını en çok kullanan ülkelerin başında geldiğini belirten Mandal, buna karşılık bu kavramın teknolojiye uyarlanması noktasına gelindiği zaman aynı farkındalığın yeterli olmadığını söyledi.

Geleceği şekillendiren en büyük beş etki hakkında bilgi veren Mandal, "Teknolojik değişimler, hızlı kentleşme, nüfusun artışı, iklim değişikliği ve kaynakların tükenmesi ile küresel ekonomik gücün el değiştirmesi gibi birçok değişken var. 2050'deki dünyada nüfus artışında Afrika önde görülüyor. O yüzden Türkiye dahil birçok ülke Afrika üzerinde önemle çalışıyor." dedi.

Mandal, teknolojik değişimlerin özel sektörü en çok etkileyecek küresel eğilimler arasında yüzde 77'lik bir öncelikle birinci sırada yer aldığına dikkati çekti.

Yapay zekanın, 2030'da ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasında önemli bir yer teşkil edeceğini vurgulayan Mandal, şunları dile getirdi:

"Dünyada yapay zeka kaynaklı 15,7 trilyon dolarlık potansiyel artış var. Çin ve Kuzey Amerika artıştan en fazla pay sahibi olacak bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Bunları güney Avrupa, gelişmiş Asya, Kuzey Avrupa, Afrika ve diğer Asya pazarları ile Latin Amerika takip ediyor. Türkiye'de internet tüketimine baktığımızda 16 ila 74 yaş grubunun yüzde 75'i internet kullanıyor. Son 10 yıllık zaman dilimine baktığımızda internet kullanımında iki katlık bir artış var. Gelecekte milyonlarca veriyi konuşacağız."

Mandal, internet konusunun basit bir konu olmadığını ve bu dijital dönüşümün bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmalardan sonra Antalya Gençlik ve Spor il Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Mandal'a teşekkür belgesi verdi.

Kamp, 24 Ocak'ta sona erecek.

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