TÜBİTAK Başkanı Mandal, Antalya'da "Mühendishane Kampı"na katıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'de 16 ila 74 yaş grubunun yüzde 75'inin internet kullandığını söyledi.

Prof. Dr. Mandal, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Mühendishane Kampı" kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrencilere "Bilişim Çağı" hakkında konuşma yaptı.

Türkiye'nin 2010'lu yıllarından itibaren inovasyon ve dijital dönüşüm kavramlarını en çok kullanan ülkelerin başında geldiğini belirten Mandal, buna karşılık bu kavramın teknolojiye uyarlanması noktasına gelindiği zaman aynı farkındalığın yeterli olmadığını söyledi.

Geleceği şekillendiren en büyük beş etki hakkında bilgi veren Mandal, "Teknolojik değişimler, hızlı kentleşme, nüfusun artışı, iklim değişikliği ve kaynakların tükenmesi ile küresel ekonomik gücün el değiştirmesi gibi birçok değişken var. 2050'deki dünyada nüfus artışında Afrika önde görülüyor. O yüzden Türkiye dahil birçok ülke Afrika üzerinde önemle çalışıyor." dedi.