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TÜBİTAK Başkanı Mandal eleştirilere yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:33 | Son Güncelleme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir’de katıldığı programda kuruma yönelik eleştirilere, “Tabii ki TÜBİTAK da kendini iyileştirmesi gereken bir kurum, mutlaka iyileştirmesi lazım ama aynı zamanda özellikle sosyal medyada yer alan bir takım haberlerin mutlaka arka planında ayrıntılı incelenmesi lazım” yanıtını verdi.
TÜBİTAK tarafından düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında Eskişehir’de uygulamalı sınav gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin yarıştığı Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’ndaki sınava katılan öğrencilerle bir araya gelen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özellikle sosyal medyada TÜBİTAK’a yapılan eleştirilere yanıt veren Mandal, “TÜBİTAK da kendini iyileştirmesi gereken bir kurum” derken, yayılan haberlerin arka planının da ayrıntılı incelenmesi gerektiğini belirtti.

“İyileştireceğimiz taraflar varsa biz de iyileştirme tarafındayız”
TÜBİTAK’ın Türkiye’nin gelişimine her zaman destek veren önemli bir kurum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mandal, "TÜBİTAK her yıl 10 milyon kişiye ulaşıyor. 10 milyon kişiye ulaşan bir kurumuz. Bilim fuarlarıyla, bilim söyleşileriyle, bilim şenlikleriyle, akademisyenlerimize verdiğimiz desteklerle, bilim insanlarımıza verdiğimiz desteklerle, sanayicilerimize verdiğimiz desteklerle 10 milyon kişiye değen bir kurumuz. Benim her zaman tavsiyem şu; tabii ki TÜBİTAK da kendini iyileştirmesi gereken bir kurum, mutlaka iyileştirmesi lazım ama aynı zamanda özellikle sosyal medyada yer alan bir takım haberlerin mutlaka arka planında ayrıntılı incelenmesi lazım. Biz bakıyoruz evet bizim de iyileştireceğimiz taraflar varsa biz de iyileştirme tarafındayız. Ülkemizin geleceği açısından 1963 yılından beri var olan ve gelecekte de var olacak olan TÜBİTAK, Türkiye’nin bilim insanı, girişimci, araştırmacı, nitelikli sanayicisinin geliştirilmesinde ve yetiştirilmesinde önemli bir kurum ve gelecekte bu devam edecektir” şeklinde konuştu.

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