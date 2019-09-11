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TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Yakın gelecekte ilacını, aşısını kendisi üreten ülke olmak istiyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:34 | Son Güncelleme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.

TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Yakın gelecekte ilacını, aşısını kendisi üreten ülke olmak istiyoruz”

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Hem aşıda, hem ilaçta ülkemizin yakın geleceğinde ithal eden değil, ilacını, aşısını kendisi üreten ülke olmak istiyoruz” dedi.
Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri konferansına katılmak için Kayseri’ye gelen TÜBİTAK Başkanı Mandal, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti. Daha sonra Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi, İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERNAM) ve Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi’ni gezerek yapılan çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile merkez müdürlerinden bilgi alan Mandal, Erciyes Üniversitesinin milli aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. TÜBİTAK Başkanı Mandal, “Kayseri’ye, Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı için gelmiştik ama eş zamanlı olarak da ülkemizin köklü üniversitelerinden ve gelecekte de büyük
iddiaları olan ve daha da yenilikler beklediğimiz Erciyes Üniversitemizin yakın zamandaki gelişmelerini izlemek istedik. Bu kapsamda hem aşı merkezi hem de ilaç merkezini gezmiş bulunuyoruz. Bakmaya çalıştığımız bu alt yapıların daha çoklu kullanımı, müşteri odaklı kullanımı ve en önemlisi de buradan çıkacak olan beklentinin ürün niteliğinde en kısa sürede kullanılır olmasıdır. Çünkü ülkemizin şu an en çok ihtiyaç duyduğu konu yenilik odaklı, inovasyon odaklı ürünler. İlaçta bunların en önemlileri arasında. Nasıl biz savunma sanayiinde başarıya ulaştıysak, yüzde 15’lerden yüzde 65’lere yerlilik oranında. İnşallah bu alt yapılarımızla Erciyes Üniversitemiz de bunu uzun yıllardır çalışıyor ve şu an daha da dinamik ve aktif bir şekilde bunu kuvvetlendiriyor. Hem aşıda, hem ilaçta, hem de kimyasal, biyoteknolojik ilaçlarda biz ülkemizin yakın geleceğinde ithal eden değil, ilacını, aşısını kendisi üreten ülke olmak istiyoruz. Bizde TÜBİTAK olarak bu süreçlerin içerisinde yapabileceğimiz katkı neyse, hem görüş verme anlamında hem de paydaş kuruluşlarla buluşturma anlamında, hem de gerektiğinde destek verme anlamında gerekli katkıyı sunmayı çalışacağız” dedi.
İlaç ve aşı çalışmalarında alt yapı ve insan kaynağının önemine de dikkat çeken Mandal, “TÜBİTAK olarak bakıldığı zaman en kuvvetli normal firmalarımızın, üniversitelerimizin vermiş olduğu projeler var. Ama biz özellikle yakın zamandaki en önemli ihtiyaç noktası olan biyoteknolojik, biyobenzerden başlayarak orada belli bir düzeye geldiğimizi ve daha da gelişeceğimizi düşünüyoruz. Ama onun ötesinde tabii ki orijinal molekül geliştirme, dolayısıyla Türkiye’nin sadece yatırım noktasında yurt dışındaki firmaların buraya gelip üretim yaptığı değil, aynı zamanda orijinal moleküllerin de geliştirildiği ülke olmasını istiyoruz. Onun için de alt yapı çok çok önemli. İnsan kaynağı çok çok önemli. Üniversitelerimizin, özelinde Erciyes Üniversitemizin hem alt yapı açısından hem de çok yakın gelecekte alt yapı ile zenginleştirilmiş insan kaynağı açısından hem biyobenzer yapılarda, hem biyoteknolojik ilaçlarda olsun, hem de orijinal molekül geliştirmede olsun iddialı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Yakın gelecekte ilacını, aşısını kendisi üreten ülke olmak istiyoruz”

TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Yakın gelecekte ilacını, aşısını kendisi üreten ülke olmak istiyoruz”

TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Yakın gelecekte ilacını, aşısını kendisi üreten ülke olmak istiyoruz”

TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Yakın gelecekte ilacını, aşısını kendisi üreten ülke olmak istiyoruz”

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