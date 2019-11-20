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TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yerli otomobil üretimine birçok firma destek veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 13:37 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Prof.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yerli otomobil üretimine ülkedeki birçok firmanın destek verdiğini söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kocaeli Sanayi Odası'nda sanayicilerle bir araya geldi. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı’nda sanayicilere TÜBİTAK’ın çalışmaları ve sanayiye yönelik projeleri hakkında bir sunum yapan Prof. Dr. Mandal, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, "Yerli otomobil üretiminde TÜBİTAK’ın rolü nedir?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Hasan Mandal, şunları söyledi:

"Yerli otomobil dediğiniz, içerisinde birçok teknolojiyi barındıran bir alan. Oysa TÜBİTAK’ın desteği sadece bu girişim grubu özelinde değil. Türkiye’deki otomotiv sektöründeki, özellikle hızlı gelişen teknolojilerin, bu elektrikli araçlar veya otonom araçlar boyutunda olsun, bununla ilgili, bu teknolojiler vasıtasıyla burada üretilecek olan ürünün kapasitesinin arttırılmasına yönelik TÜBİTAK’ın tabii ki birçok desteği var. Fakat dediğim gibi, bunu sadece bu girişim ile sınırlandırmak yanlış olur. Zaten bu girişim dediğimiz yapı da kendisi bu işin koordinasyonunda ama ülkemizdeki birçok firma, özellikle bu bölgedeki birçok firma da bu otomobilin parçalarının üretimi konusunda katkı veriyor. Dolayısıyla direkt bu girişimden daha çok bunun yan sanayisini oluşturan bütün firmalarımız için aynı süreç geçerli. Bizim burada bakmaya çalıştığımız, Türkiye’nin üretmiş olduğu teknolojinin katma değerinin yükselmesi. Kocaeli ili de bu anlamda bizim en potansiyele sahip illerimizden bir tanesi. Bölge olarak da bunu destekliyor. Buna bizim verebileceğimiz destek ise, buradaki kaliteyi daha fazla artırmaktır. Bu insan kaynağımız boyutunda olabilir, burada üretilen bilgi ile olabilir. Bizim işimiz çıkacak olan bir ürünün katma değerini yükseltmektir."

'AR-GE BOYUTU BU İŞİN EN KIYMETLİ BOYUTUDUR'

Yerli otomobilin üretim yerinin Bilişim Vadisi olarak belirlenmesinden memnuniyet duyduğunu aktaran Mandal, "Şu an benim için en önemli kısmı, bu işin, bu yapılacak olan yeni otomobilin bir Ar-Ge boyutu var. Bunun Ar-Ge boyutu, bu işin en kıymetli boyutudur. Bu işin şu anda Bilişim Vadisi’nde başlatılmış olmasının çok daha kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bundan sonraki süreç üretim boyutu olacak. Bunu da bakanlığımız açıklayacaktır. Sürecin yönetimi de kendileri tarafından yapılıyor. Fakat bizim en çok ilgi duyduğumuz alan, Türkiye’ye yeni teknolojiler ile geliştirilmiş bir ürün sunmaktır. Bunun yapılacağı, geliştirileceği yerin de Kocaeli ilimizdeki Bilişim Vadisi olması da bizim için memnuniyet vericidir" diye konuştu.

'BİZİM KAMUYA VERMİŞ OLDUĞUMUZ DESTEK 1,6 MİLYAR TL'

TÜBİTAK’ın özellikle Ar-Ge projelerini her fırsatta desteklediğini söyleyen Prof. Dr. Hasan Mandal, şöyle konuştu:

"2018 yılı için bakarsak, bizim kamuya, tüm üniversite, sanayi, girişimci boyutunda vermiş olduğumuz destek 1.6 milyar TL. Bunun içerisinde üniversite boyutu var, sanayi boyutu var. Tabii ki buradaki tetikleyici parametrelerin arasında, özellikle sanayi odaklı baktığımız zaman, biz vermiş olduğumuz desteğin kendisinin yanında aynı zamanda bir proje yapmak ve proje yapma kültürüyle birlikte kendini uluslararası ortama hazırlamak konusunda da bir marka değeri oluşturuyor TÜBİTAK. Dolayısıyla kurumlarımız TÜBİTAK projesi almakla veya tamamlamakla sadece bir hibe destek almış olmuyorlar. Aynı zamanda da, ‘Evet, ben Türkiye’de sınırlı sayıda desteklenen projelerin içerisinde yer aldım’ diyebilerek bu noktada kendi marka değerini oluşturuyor."

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