TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, pazartesi günü Ordu’da

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret etmek, Ordu’da gerçekleştirilecek bilimsel proje çalışmalarını değerlendirmek üzere pazartesi günü Orduya gelecek.

Ordu’nun ekonomik ve sosyal yönden kalkınması amacıyla yeni yatırım projelerinin alt yapısını hazırlayan, Doğu Asya’nın yükselen ekonomileri Çin, Singapur gibi dış yatırımcıları Ordu’ya çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bilimsel ve teknolojik AR-GE çalışmalarını gerçekleştirmek için daha önce Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğini yaptığı TÜBİTAK’ı devreye aldı. Bu kapsamda TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 232 Haziran Pazartesi günü Ordu’ya gelecek.

Pazartesi sabahı ilk olarak Ordu Üniversitesine ziyaret gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Hasan Mandal, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konferans Salonunda ‘Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler’ isimli konferansta akademik personel, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile bir araya gelecek.

Prof. Dr. Hasan Mandal, konferansın ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i makamında ziyaret edecek. Ziyarette Ordu’da yapılacak yatırım projeleri ve AR-GE çalışmaları ele alınacak.

