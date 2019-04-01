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TÜBİTAK Bölge Finallerinde ikincilik kazandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:36 | Son Güncelleme

Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, TÜBİTAK bölge finallerinde hazırladıkları projeyle bölge ikinciliği kazandılar.Bölgeden, 13.

TÜBİTAK Bölge Finallerinde ikincilik kazandılar

Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, TÜBİTAK bölge finallerinde hazırladıkları projeyle bölge ikinciliği kazandılar.
Bölgeden, 13. Ortaokullar Arası TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projeleri Yarışmasına katılan 697 projeden seçilen 100’ü finalde yarıştı. İlk 100 içerisinde Bilecik’ten 5, Bozüyük’ten 4 proje yer aldı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halis Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zekai Çobandere, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Özkan Özgümüş ve Ömer Kızılkılıç´ın da katıldıkları bölge finalinde, Arif Nihat Asya Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Banu Aksu ve öğrenciler Dilara Al ve Melih Kurt hazırladıkları projeyle değerler eğitimi alanında bölge ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attılar.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, yaptığı değerlendirmede, "Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

TÜBİTAK Bölge Finallerinde ikincilik kazandılar

TÜBİTAK Bölge Finallerinde ikincilik kazandılar

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