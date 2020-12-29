TÜBİTAK Güneş'te Dünya'dan büyük leke görüntüledi!

Antalya'daki 2500 metre yüksekliğe sahip TUG Bakırlıtepe yerleşkesinde, 25'inci Güneş leke çevriminin ilk büyük lekesi gözlendi. TUG'un internet sitesinde, Güneş diskinin güneydoğu tarafında görülmeye başlanan ve 'AR 2786' olarak adlandırılan Güneş lekesinin, yeni başlayan Güneş leke çevriminin şimdiye kadar gözlenmiş en büyük işaretçisi olarak ortaya çıktığı belirtildi. Boyutu göz önüne alındığında Dünya'dan daha büyük olduğu anlaşılan 'AR 2786', Güneş patlamalarının gerçekleşebileceği bir bölge olarak da değerlendiriliyor. Güneş lekesinde henüz ciddi bir Güneş patlaması gerçekleşmediği de kaydedildi.

'GÜNEŞ ADETA SİNİRLENİYOR'

TUG'da görevli Dr. Tuncay Özışık, Dünya'ya en yakın yıldız olan Güneş'in, diğer yıldızlar açısından da astrofizikçiler için laboratuvar olduğunu kaydetti. Diğer yıldızlar hakkındaki bütün bilgilerin Güneş'ten öğrenildiğini anlatan Dr. Özışık, “Çünkü Güneş'i yeterince ayrıntılı inceleyebiliyoruz. Çok eski yıllardan beri yapılan çalışmalar, Güneş'in bir çevrimi olduğunu gösteriyor. Yeni bir aktivite çevrimi var ve bunun ortalaması 11-12 yılda bir gerçekleşiyor. Bilim Toplum Merkezi'ne gelen küçük yaş grupları çocuklara, 'Güneş adeta çok sinirleniyor, üzerinde çok leke çıkıyor' diye anlatıyoruz" dedi.