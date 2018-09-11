TÜBİTAK heyeti Katar'da incelemelerde bulundu

DOHA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) bir heyet, Katar İçişleri Bakanlığının teknolojik sistemleri üzerinde incelemelerde bulundu.

Katar resmi haber ajansına göre, TÜBİTAK heyeti, iki ülke arasındaki iş birliğini arttırma kapsamında Katar İçişleri Bakanlığının ileri teknolojik iletişim sistemlerini inceledi.

Katar İçişleri Bakanlığı İletişim Birimi Müdür Yardımcısı Halife Sultan el-Harmi, TÜBİTAK heyetinin ziyaretinin İçişleri Bakanlığı bünyesindeki subay ve mühendislerin daha önce Türkiye'ye düzenlediği ziyaret üzerine gerçekleştiğini belirtti.

Harmi, karşılıklı ziyaretlerin Türkiye ve Katar arasında iletişim teknolojileri konusunda karşılıklı tecrübe paylaşımı ile bilgi ve iletişim teknolojisi ve ağ güvenliği açısından taraflar arasında iş birliğini hedeflediğini ifade etti.

TÜBİTAK İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu ise, TÜBİTAK'ın Katar tarafıyla iletişim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesini amaçladığını aktardı.

Muratoğlu, heyet olarak Katar İçişleri Bakanlığının iletişim birimi bünyesinde faaliyet gösteren güvenlik birimleri ve bazı gelişmiş teknolojik sistemleri incelediklerini kaydetti.

