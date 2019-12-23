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TÜBİTAK ile Filistin Yenilik Kurumu ortak araştırma programına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 20:37 | Son Güncelleme

TÜBİTAK ile Filistin Yenilik Kurumu ortak araştırma programına başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu (HCIE) ile ortak araştırma programına başladı.

HCIE Başkanı Adnan Samara yaptığı yazılı açıklamada, programın her iki taraftan yetenekli araştırmacılara alan açmayı hedeflediğini ifade etti.

Samara, "araştırmacıların çalışmalarının kalitesini artırmada iş birliği yapma" ve "bu çalışmalarını toplumsal ve ekonomik yararlara dönüştürmelerini sağlama" gibi amaçlarının bulunduğunu belirtti.

Araştırma yapılan alanları; su, atık su, biyoteknoloji, nanoteknoloji, enerji, bilgi teknolojisi şeklinde sıralayan Samara, program kapsamında ortak araştırma ekipleri kurulacağını ve karşılıklı çalışma ziyaretleri yapılacağını kaydetti.

TÜBİTAK ile HCIE, 2016 yılında bilimsel ve teknolojik iş birliği için anlaşma imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu TÜBİTAK Türkiye

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