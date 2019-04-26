TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Finali

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Fırat Üniversitesi (FÜ) Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, farklı illerden 500 ortaokul öğrencisinin 180 projeyle katıldığı yarışmada farklı kategorilerde dereceye giren 90 proje sahibi ödüllendirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığının koyduğu hedefler doğrultusunda bakanlık olarak milli teknoloji hamlesini en üst düzeye taşımak için yoğun gayret gösterdiklerini belirtti. Türkiye'nin yüksek katma değerli ürünleri yerli ve milli olarak geliştirmesi ve üretmesine yönelik çalışmaların bir bir hayata geçirildiğini ifade eden Kacır, şunları kaydetti: "Milli teknoloji hamlesi yolculuğunda büyük bir altyapıya sahibiz. Ülkemizde 80'in üzerinde Teknoparkımızda binlerce teknoloji şirketi, Ar-Ge odaklı şirketler katma değerli ürünler geliştiriyor, onları ticarileştiriyor. 5 binin üzerinde Teknopark şirketimiz var. 39 binin üzerinde Ar-Ge projesi tamamlandı. 8 binin üzerinde Ar-Ge projesi sürüyor. Yine bin 400'ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezimiz, 200'ün üzerinde üniversitemiz, 154 binin üzerinde Ar-Ge personelimiz var. Türkiye'de 2002 yılında 300 patent başvurusu yapılıyordu, bugün yılda 7 binin üzerinde patent başvurusu yapılıyor. Çok büyük bir mesafeyi hep birlikte katettik." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Cevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular GÜNCELLEME 3 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 3 ölü, 2 yaralı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı: Kendimize yeterli hale gelmemiz lazım

- "Türkiye'nin dört bir yanına dene-yap teknoloji atölyeleri kuruyoruz" Türkiye'nin yenilikçi ürünleri yerli ve milli olarak geliştirecek altyapıya ve insan kaynağına sahip olduğunu vurgulayan Kacır, şöyle devam etti: "İnsanımıza, gençlerimize, öğrencilerimize yatırım yapmayı daha güçlü şekilde sürdüreceğiz. İşte TÜBİTAK bu ve benzeri programlarla bu çalışmaları geleneksel hale getirdi. Bunların yanına yenilikçi başka uygulamaları ekliyoruz. TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye Teknoloji Takımı işbirliği ile Türkiye'nin dört bir yanına dene-yap teknoloji atölyeleri kuruyoruz. Ortaokul ve lisenin başında en yetenekli öğrencileri, yüzde 1-1,5 dilimdeki öğrencileri tespit ediyor onları 3 yıllık ücretsiz teknoloji eğitimlerine dahil ediyoruz. Robotikten kodlamaya, internetten siber güvenliğe, enerji teknolojilerinden yapay zekaya kadar tümüyle yaparak öğrenme esaslı, tümüyle proje çalışması esaslı üç yıllık hem bir eğitim süreci hem de ulusal ve uluslararası yarışmalara katılma sürecini öğrencilerimizle birlikte gerçekleştiriyor olacağız."