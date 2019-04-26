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TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Finali

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:48 | Son Güncelleme

Elazığ'da, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır: - "İnsanımıza, gençlerimize, öğrencilerimize yatırım yapmayı daha güçlü şekilde sürdüreceğiz" - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "Ülkemizin hem bölgesel hem de küresel lider olma, 2023 yılında 10 büyük ekonomiden birisi olmasında öğrencilerimizin katkısı var"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, farklı illerden 500 ortaokul öğrencisinin 180 projeyle katıldığı yarışmada farklı kategorilerde dereceye giren 90 proje sahibi ödüllendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığının koyduğu hedefler doğrultusunda bakanlık olarak milli teknoloji hamlesini en üst düzeye taşımak için yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.

Türkiye'nin yüksek katma değerli ürünleri yerli ve milli olarak geliştirmesi ve üretmesine yönelik çalışmaların bir bir hayata geçirildiğini ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Milli teknoloji hamlesi yolculuğunda büyük bir altyapıya sahibiz. Ülkemizde 80'in üzerinde Teknoparkımızda binlerce teknoloji şirketi, Ar-Ge odaklı şirketler katma değerli ürünler geliştiriyor, onları ticarileştiriyor. 5 binin üzerinde Teknopark şirketimiz var. 39 binin üzerinde Ar-Ge projesi tamamlandı. 8 binin üzerinde Ar-Ge projesi sürüyor. Yine bin 400'ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezimiz, 200'ün üzerinde üniversitemiz, 154 binin üzerinde Ar-Ge personelimiz var. Türkiye'de 2002 yılında 300 patent başvurusu yapılıyordu, bugün yılda 7 binin üzerinde patent başvurusu yapılıyor. Çok büyük bir mesafeyi hep birlikte katettik."

- "Türkiye'nin dört bir yanına dene-yap teknoloji atölyeleri kuruyoruz"

Türkiye'nin yenilikçi ürünleri yerli ve milli olarak geliştirecek altyapıya ve insan kaynağına sahip olduğunu vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"İnsanımıza, gençlerimize, öğrencilerimize yatırım yapmayı daha güçlü şekilde sürdüreceğiz. İşte TÜBİTAK bu ve benzeri programlarla bu çalışmaları geleneksel hale getirdi. Bunların yanına yenilikçi başka uygulamaları ekliyoruz. TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye Teknoloji Takımı işbirliği ile Türkiye'nin dört bir yanına dene-yap teknoloji atölyeleri kuruyoruz. Ortaokul ve lisenin başında en yetenekli öğrencileri, yüzde 1-1,5 dilimdeki öğrencileri tespit ediyor onları 3 yıllık ücretsiz teknoloji eğitimlerine dahil ediyoruz. Robotikten kodlamaya, internetten siber güvenliğe, enerji teknolojilerinden yapay zekaya kadar tümüyle yaparak öğrenme esaslı, tümüyle proje çalışması esaslı üç yıllık hem bir eğitim süreci hem de ulusal ve uluslararası yarışmalara katılma sürecini öğrencilerimizle birlikte gerçekleştiriyor olacağız."

- "Ülkemizin 2023 yılı hedefleri var"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen proje yarışmasına 12 bin 85 başvuru ile rekor katılım olduğunu açıkladı.

Yarışma sonucunda 90 projenin dereceye girdiğini ancak yarışmaya katılan tüm öğrencilerin ve projelerinin kendileri için değerli olduğunu aktaran Mandal, şunları söyledi:

"Ülkemizin 2023 yılı hedefleri var. Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olması isteniyor. 'Kimdir bu 10 büyük ekonomi?' diye bakıldığı zaman anahtar kelime noktasında, bilgiyi en üst düzeyde tutan, bunu kıymetli bilgi haline getiren, sadece kullanan değil bilgiyi üreten ve bu bilgiyi kullanacak nitelikli insan kaynağını geliştirendir. Dolayısıyla bizim buradaki arkadaşlarımızın yapmış olduğu katkı bizim 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için, o yüzden ülkemizin hem bölgesel hem de küresel lider olma, 2023 yılında 10 büyük ekonomiden birisi olmasında öğrencilerimizin katkısı var, bu çok önemli. Her bir arkadaşımız ödül alsın almasın bu sürece önemli bir katkısı var. Bundan dolayı sizleri yürekten kutluyorum."

Yarışma, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ proje yarışması TÜBİTAK

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