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TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Proje Sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 18:16 | Son Güncelleme

Elazığ'da, 13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları için hazırlanan projeler ziyaretçilere tanıtıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları sergisi açıldı.

Fırat Üniversitesi (FÜ) ev sahipliğinde FÜ Çok Amaçlı Spor Salonu'nda açılan ve farklı illerden 500 ortaokul öğrencisinin 180 proje sergilediği programda öğrenciler, ziyaretçilere projelerini tanıttı.

Serginin açılış töreninde konuşan TÜBİTAK Yarışmaları Grup Koordinatörü Müjdat Engin, yarışmanın genç beyinlere araştırma kültürünü kazandırması açısından çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Proje yarışmasına farklı illerdeki 16 bin 373 ortaokul öğrencisinden 12 bin 85 başvuru aldıklarını, 12 bölge koordinatörlüğünde yapılan bölge sergilerinin ardından 180 proje sahibinin final sergisine davet edildiğini anlatan Engin, şunları söyledi:

"Bilişim çağı olarak günümüz dünyasında ülkeler, bilim ve teknoloji üreten ve tüketen ülkeler olarak ikiye ayrılmış durumdadır. Bilim ve teknolojiyi üreten ülkeler her geçen gün hızlı bir şekilde katma değer oluşturup kendi toplumlarına refah artışı sağlarken, bilim ve teknolojiyi tüketen ülkeler her geçen gün üreten ülkelerin pazarı haline gelmektedir. Hatta ekonomik ve siyasi olarak onların tahakkümüne girmektedir. Bu yüzden ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda Cumhuriyetimizin 100. yılında stratejik hedeflere ulaşmasının temelinde bilim ve teknoloji olduğuna inanıyoruz. Bununda temelinde ise nitelikli insan yani öğrencilerimizin, gençlerimizin ve bilim dünyamızdaki tüm insanlarımızın niteliği olduğuna inandığımız için bu yarışmaları çok çok önemsiyor, ülkemizin geleceği açısından kritik bir misyon yerine getirdiğine inanıyoruz."

Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ ise proje yarışmasının final sergisine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yarışmaya katılan tüm projelerin değerli olduğunu vurgulayan Demirdağ, "Eğer ihracatta 500 milyar dolarları hedefliyorsak ve dünyanın en büyük 10 ekonomisine gireceksek bu ancak eğitime verilen önemle, bilimsel çalışmalar ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda çıkan katma değerli ürünlerin üretilmesi ile mümkün olacaktır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk de ülkelerin toplumsal ve ekonomik kalkınmalarını sağlayabilmek için en önemli gücün bilgiye erişim kapasitesi olduğunu vurguladı.

5 gün ziyaretçilere açık olacak serginin sonunda jüri tarafından yapılan değerlendirmeyle dereceye giren proje sahiplerine ödül verilecek.

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Elazığ ortaokul öğrencileri TÜBİTAK

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