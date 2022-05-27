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TÜBİTAK personel alımı başvuruları başladı mı 2022? TÜBİTAK KPSS'siz 612 personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

27.05.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜBİTAK personel alımı başvuruları, söz konusu ilanların yayımlandığını duyan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Başvurular için adaylardan en az lise, ön lisans veya lisans mezunu olmaları beklenirken KPSS şartı aranmaması vatandaşların yoğun ilgisine yol açtı. Peki TÜBİTAK personel alımı başvuruları başladı mı 2022? TÜBİTAK KPSS'siz 612 personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? İşte detaylar...

TÜBİTAK personel alımı başvuruları başladı mı 2022? TÜBİTAK KPSS'siz 612 personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

TÜBİTAK 612 personel alımı yapacağını duyurmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki TÜBİTAK personel alımı başvuruları başladı mı 2022? TÜBİTAK KPSS'siz 612 personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2022?

TÜBİTAK'tan personel alımı ile ilgili yapılan açıklama sonrası ilanlar 27 Mayıs 2022 Cuma günü yayımlandı.

TÜBİTAK, KPSS şartı olmaksızın farklı şehirlerde ve birimlerine personel alımı yapacak.

TÜBİTAK KPSS 612 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

TÜBİTAK 612 personel alımı yapacağını duyurmasının ardından ilanları yayımladı. İşte şartlar ve detaylar...

TÜBİTAK'TA HANGİ BİRİMLERE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

TÜBİTAK'ta personel alımı yapılacak birimler şu şekilde:

TÜBİTAK SAGE,
TÜBİTAK ULAKABİM,
TÜBİTAK BİLGEM,
TÜBİTAK MAM,
TÜBİTAK RUTE

TÜBİTAK HANGİ ŞEHİRLERDE PERSONEL ALIMI YAPACAK?

İşte TÜBİTAK'ın personel alımı yapacağı şehirler:

Ankara,
Gebze,
Konya,

TÜBİTAK SAGE Kontenjanları:

282 Personel Alımı Yapılacak.

84 Aday Araştırmacı,
146 Araştırmacı,
33 Proje Personeli ( Usta ),
8 Teknik ve Destek Personeli,
11 Ar-Ge Personeli,
TÜBİTAK BİLGEM Kontenjanları:
164 Personel alınacak.

151 Araştırmacı,
6 Teknik ve Destek Personeli
7 Ar-Ge Personeli,
TÜBİTAK MAM Kontenjanları:
22 Araştırmacı,
TÜBİTAK RUTE Kontenjanları:
69 Araştırmacı,
9 Ar-Ge Personeli,
1 Teknik ve Destek Personeli,
TÜBİTAK UME Kontenjanları:
6 Araştırmacı,
TÜBİTAK ULAKABİM Kontenjanları:
23 Araştırmacı,

TÜBİTAK

TÜBİTAK

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

TÜBİTAK bünyesine 612 personel alınacak.

İlanlar için başvuru süreci 27 Mayıs 2022 Cuma günü başladı. Yapılan açıklamaya göre; en geç 17 Haziran 2022 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor.

Başvurular yalnızca adayların ilgili nitelikleri sağlıyor olmaları dahilinde kabul edilecek ve çevrimiçi yapılacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2022

TÜBİTAK personel alımı başvuru ekranı için aşağıdaki linke tıklayın:

https://kariyer.tubitak.gov.tr

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Anahtar Kelimeler:
personel alımı TÜBİTAK KPSS
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