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TÜBİTAK personel alımı yapacak! TÜBİTAK personel alımı 2021 başvuruları ne zaman başlıyor? TÜBİTAK personel alımı şartları

16.01.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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TÜBİTAK personel alımı yapacak! TÜBİTAK personel alımı 2021 başvuruları ne zaman başlıyor? TÜBİTAK personel alımı şartları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görevlendirmek üzere 7 kısmi süreli proje personeli alımı yapacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman? İşte 2021 TÜBİTAK personel alımı şartları ile ilgili detaylar...

Vatandaşlar tarafından TÜBİTAK SAGE başvuru süreciyle ilgili detaylar araştırılıyor. Son olarak kurum tarafından SAGE bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 kısmi süreli proje personeli alımı yapılacağı duyuruldu. TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ile ilgili detaylar...

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, personel alımı için başvurular 5 Şubat’a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi olan kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden yapılacak. Alımı gerçekleştirilecek olan 7 kısmi süreli proje personeli, TÜBİTAK SAGE bünyesinde görev alacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURU EKRANI

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TÜBİTAK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Başvurularla ilgili olarak gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK’ın resmi internet sitesi olan www.tubitak.gov.tr üzerinden ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden yayımlanacak.

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